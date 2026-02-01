söker 3 person för trädgård arbete och snö

Shiv Shakti Trädgård & Städ AB / Trädgårdsodlarjobb / Österåker
2026-02-01


vi soker 3 person for trädgård arbetei skolor,brf i hela stockholm. klippa grass,rensa ograss,plantering blommor och snö

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: rakeshkrpunia@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lantbruk".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Shiv Shakti Trädgård & Städ AB (org.nr 559026-3280)
Husbyvägen 40 (visa karta)
184 44  ÅKERSBERGA

Jobbnummer
9715976

