söker 3 person för trädgård arbete och snö
Shiv Shakti Trädgård & Städ AB / Trädgårdsodlarjobb / Österåker Visa alla trädgårdsodlarjobb i Österåker
2026-02-01
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shiv Shakti Trädgård & Städ AB i Österåker
, Sollentuna
, Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
vi soker 3 person for trädgård arbetei skolor,brf i hela stockholm. klippa grass,rensa ograss,plantering blommor och snö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: rakeshkrpunia@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lantbruk". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Shiv Shakti Trädgård & Städ AB
(org.nr 559026-3280)
Husbyvägen 40 (visa karta
)
184 44 ÅKERSBERGA Jobbnummer
9715976