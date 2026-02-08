Söker 2 taxiförare att köra heltid/deltid Taxi Göteborg och Uber Black.XL
Roshan Taxi AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-02-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roshan Taxi AB i Göteborg
Taxiförare sökes till Taxi Göteborg /Uber Black.
Är du en serviceinriktad förare som vill köra för Taxi Göteborg och Uber Black? Vi söker nu 2 taxiförare på heltid och deltid.
Om oss, Adress; Motorgatan 1 ligger på Backaplan
Roshan Taxi AB är anslutet till Taxi Göteborg (650 000) och kör även för Uber har 13 Volvo bilar( Uber Komfort) bland annat 2 minibussar (Uber XL) . Vi driver också Taxi Khapo AB, ett företag med åtta el Tesla-taxibilar( UBer Black), anslutna till både Taxi Göteborg och Uber.
Vi strävar efter att erbjuda våra förare en arbetsmiljö som präglas av professionalism och stöd.
Vad vi erbjuder:- Möjlighet till heltid, deltid eller extraarbete
• Flexibla arbetstider - dag-, natt- och helg pass
• Konkurrenskraftiga villkor och en trygg arbetsplats
• Stöd och utbildning på vårt kontor för att komma igång snabbt samt sitta bredvid en erfaren förare.
• Om du har kört för Taxi Göteborg tidigare kan du enkelt uppdatera ditt interna kort och börja direkt
Krav och meriter:
• Giltig taxiförarlegitimation, (taxikörkort) (krav)
• Erfarenhet inom taxi är meriterande
• God lokalkännedom i Stor-Göteborg
• B-körkort (krav)
• Du som uppfyller villkoren för nystarts jobb är extra meriterad
Hos oss är alla välkomna. Vi värderar din kompetens och erfarenhet framför allt annat.
Vi är en inkluderande arbetsplats där vi anpassar rollen efter dina behov och önskemål.
Redo att bli en del av vårt team?
Skicka din ansökan idag , ring eller skicka ett sms! till 0708271453Publiceringsdatum2026-02-08Kontaktuppgifter för detta jobb
Roshan VD ägare
E-postadress: roshantaxiab@gmail.com
Mobil: 0708271453
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Mejla eller ring, besöka oss på Motorgatan 1 Backaplan
E-post: roshantaxiab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare söks Taxi Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roshan Taxi AB
(org.nr 556726-6225), https://www.taxigoteborg.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Roshan Taxi AB Kontakt
VD
Fuad Roshan roshantaxiab@gmail.com 0708271453, 0708271453 Jobbnummer
9729614