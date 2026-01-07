Sök vår spännande roll som heltidssäljare - Start omgående!
2026-01-07
Är du engagerad, tävlingsinriktad och älskar försäljning?
Då är Uniq Dialog, som stått stadigt sedan 2007, rätt arbetsplats för dig. Vill du starta din försäljningsresa eller fortsätta utveckla dina färdigheter inom försäljning har du hittat helt rätt. Oavsett om du har tidigare erfarenhet inom försäljning eller är helt ny i branschen, så kommer våra duktiga och erfarna coacher se till att du får sälj-och produktutbildningar, daglig coachning och stöd för att du ska få bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Allt vi behöver från dig är rätt inställning, driv och positiv energi.
Vi söker nu nya vassa säljare till vårt drivna heltidsteam. Du som säljare kommer att representera stora och kända varumärken där kunderna som kontaktas tidigare haft en relation med produkten eller tjänsten.
Vem är du?
• du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift
• du uppskattar utmaningar och drivs av möjligheten att påverka din egen lön
• du brinner för kundservice och har ett stort kundfokus
• är energisk, drivande och har god kommunikationsförmåga
• är tävlings- och målinriktad
Vad erbjuder vi?
• Produkt- & säljutbildningar
• Daglig coachning
• En fartfylld arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter
• Tävlingar med fina priser
• Kollektivavtal
• Gratis parkering
Arbetstiderna är måndag-fredag 08.00-16.55
Lön grundlön + provision
Vi är måna om att du som ny alltid ska få bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i din roll. Vi tror på att högt i tak med ärlig, öppen dialog och ett sammansvetsat, positivt team är nyckeln och grunden till framgång.
Om du vill bli vår nästa stjärna, tveka inte på att skicka in din ansökan till oss.
Vi ser fram emot att träffa just dig!
Om arbetsplatsen
Uniq Dialog startades år 2007 och är en av Malmös tongivande arbetsplatser för unga som nyss gett sig ut på arbetsmarknaden. Vi har valts till Årets Jobbkomet i Malmö Stad samt kvalat in oss på Veckans Affärers lista över Sveriges 442 superföretag och vi har belönats med Gasellpriset tre år i rad.
Vi är medlemmar i branschföreningen Kontakta och arbetar tillsammans med föreningen för att främja utvecklingen av seriös och kvalitativ försäljning på distans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniq Dialog i Malmö AB
