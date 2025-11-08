Sök tjänster hos- Volvo Cars
Aura Personal söker mekaniker, servicerådgivare och reservdelsman - Bli en del av vårt eftermarknadsteam
Vill du arbeta med några av bilvärldens mest innovativa produkter i ett företag där kvalitet, säkerhet och hållbarhet står i fokus? Nu söker vi fler engagerade medarbetare till vår serviceverksamhet - vi söker mekaniker, servicerådgivare och reservdelsmän som vill vara med och ge våra kunder en förstklassig upplevelse varje dag.
Vi söker till följande roller:
Mekaniker / Servicetekniker
Du utför service, felsökning och reparationer av Volvo-personbilar enligt tillverkarens riktlinjer. Du arbetar i moderna verktygssystem och håller dig uppdaterad med ny teknik, inklusive el- och hybridfordon.
Vi söker dig som har:
• Fordonsteknisk utbildning och erfarenhet som bilmekaniker
• God vana av felsökning och diagnostik
• Noggrannhet och ansvarskänsla
• B-körkort
Servicerådgivare
Du är länken mellan kund och verkstad - tar emot kunder, planerar arbeten och ser till att servicen håller högsta klass. Du är professionell, lyhörd och duktig på att skapa långsiktiga relationer.
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet av kundmottagning inom bilbranschen
• God kommunikationsförmåga och ett stort kundfokus
• Strukturerad och lösningsorienterad arbetssätt
• God systemvana och B-körkort
Reservdelsman
Du ansvarar för beställning, lagerhållning och hantering av reservdelar. Du arbetar nära både tekniker och kundmottagning, och ser till att rätt delar finns på plats i tid.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från reservdelshantering, gärna inom bilbranschen
• God datorvana och erfarenhet av reservdelssystem
• Strukturerad, ordningsam och serviceinriktad
• Svenska i tal och skrift samt B-körkort
Vi erbjuder:
• Ett stabilt företag med ett av bilvärldens starkaste varumärken
• Moderna lokaler, utrustning och system
• Stora möjligheter till vidareutbildning genom Volvo
• Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
• Ett engagerat team där arbetsglädje och utveckling står i fokus Ersättning
Ersättning
