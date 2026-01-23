Sök tjänsten Strategic Buyer Indirect Purchasing hos oss på Jula!
Vill du vara med och förstärka indirekt inköp på ett expansivt företag som är på en ostoppbar resa? Trivs du i en roll där du får kombinera analys, affärsmannaskap och att skapa smarta inköpslösningar? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Det här gör du som Strategic Buyer Indirect Purchasing
Som strategisk inköpare arbetar du med att utveckla och driva Julas inköp av indirekt material och tjänster. Du analyserar behov och marknad, leder upphandlings- och förhandlingsprocesser end-to-end, stöttar verksamheten med effektiva inköpslösningar och säkerställer långsiktigt värde samt kostnadseffektivitet. I rollen säkerställer du att avtal är aktuella och följs enligt Julas riktlinjer, följer upp leverantörsprestation och utvecklar affärsrelationer.
Vidare ansvarar du för att affärssystemet är uppdaterat med korrekt produkt- och leverantörsdata och samarbetar nära interna funktioner för att förstå framtida behov och omsätta dem i inköpsaktiviteter. Vidare identifierar du risker genom hela inköpscykeln och tar fram relevanta åtgärdsplaner, bidrar till utveckling av arbetssätt, rutiner och mallar samt stöttar med operativa uppgifter i inköpsprocessen när situationen kräver det. Du kommer arbeta tillsammans med kollegor inom samtliga delar av Jula och tvärfunktionellt samarbete är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Det här är din bakgrund och dina erfarenheter
För att lyckas i rollen tror vi att du har minst ett par års erfarenhet av inköpsarbete inom indirekta kostandskategorier, inklusive att driva större förhandlingar. Gärna Du har hög digital kompetens och vana vid affärs- och uppföljningssystem. Du har vidare mycket goda kunskaper i engelska och Excel.
Det här är du som person
Du älskar miljöer där det händer mycket och trivs med att generera konkreta resultat. Du drivs av förhandling, affärsvärde och får energi av att analysera, skapa struktur och hitta smarta lösningar som gör verklig skillnad. Du gillar att ta initiativ, ta ansvar och kliva fram när beslut behöver fattas. Du trivs med att bygga relationer, kommunicera tydligt och jobba nära andra för att nå gemensamma mål. Du ser du dig själv som prestigelös, flexibel och alltid redo att hoppa in där du behövs - samtidigt som du håller helheten i fokus.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning med placering på Julas huvudkontor i Skara. Jula rör sig mot ett mer flexibelt arbetssätt och därmed finns möjlighet att i viss utsträckning arbeta på fler platser än huvudkontoret. Jula har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän.
Så här söker du
Sista ansökningsdag är 8 februari. Frågor om tjänsten besvaras av Alexander Arvidson, Indirect Purchasing Manager, alexander.arvidson@jula.se
. Vi arbetar med löpande urval under ansökningstiden.
Vi är en arbetsplats som präglas av gemenskap och nyfikenhet. Är du intresserad av att vara med på resan - välkommen med din ansökan! Ersättning
