Sök Till Applikationsingenjör Till Deutz - För Dig Som Älskar Motorer!
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Sök till Applikationsingenjör till DEUTZ - för dig som älskar motorer!
Har du en teknisk bakgrund och trivs i en roll där du får kombinera problemlösning, kundkontakt och systemförståelse? Vill du arbeta i ett internationellt bolag med djupa rötter i ingenjörskonst och framtiden i sikte? Då kan detta vara en perfekt möjlighet för dig.
Om rollen - Applikationsingenjör
Som Applikationsingenjör hos DEUTZ Nordic blir du en viktig del av det tekniska teamet, där du ansvarar för att ge kvalificerat tekniskt stöd till kunder i Sverige och Finland. Du arbetar i nära dialog med både kund, kollegor i försäljning och fabriker i Tyskland och Kina.
Rollen är varierad och kräver både analytisk skärpa och praktisk förståelse för motorteknik, systemintegration och kundbehov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Besvara tekniska frågor från kunder och interna säljteam
• Granska och ge feedback på CAD-modeller
• Utföra eller stödja vid installationstester och tekniska utvärderingar
• Hantera teknisk dokumentation och ta fram datablad
• Fungera som teknisk länk mellan kund, DEUTZ AG och övriga leverantörer
• Stödja montörer både internt och ute på fält
• Samarbeta med orderhantering och uppdatera interna system (t.ex. CRM)
• Bidra till utveckling av nya projekt och tekniska lösningarPubliceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Eftergymnasial teknisk utbildning inom elektroteknik, maskin, mekatronik eller motsvarande
• B-körkort
• Goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift
• Möjlighet att resa i tjänsten
Det är en stor fördel om du arbetat med motorer, växellådor eller drivlinor innan.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i den här rollen behöver du vara mer än bara tekniskt skicklig - du är också en person som skapar förtroende, bygger långsiktiga relationer och har en stark känsla för service:
• Kundfokuserad och lösningsorienterad - Du sätter alltid kundens behov i centrum och är snabb på att hitta praktiska lösningar, oavsett om det handlar om teknik, kommunikation eller installation.
• Tydlig och trygg i dialog - Du kommunicerar klart och professionellt - både internt och externt. Du har lätt för att bygga förtroende och hanterar även utmanande situationer med lugn och mognad.
• Analytisk och noggrann - Du arbetar strukturerat, läser in dig på detaljer och dubbelkollar alltid dokumentationen innan du går vidare. Du lämnar inget åt slumpen
Om DEUTZ Nordic AB
DEUTZ Nordic AB är det nordiska dotterbolaget till DEUTZ AG, ett tyskt bolag med 175 års historia och global närvaro inom diesel- och gasmotorer för industri, bygg, lantbruk och energisystem. Koncernen har sitt huvudkontor i Köln och tillverkning i både Europa och Asien.
I Norden är DEUTZ Nordic en stabil och väletablerad aktör med cirka 40 anställda, varav 26 finns i Sverige. Det svenska huvudkontoret ligger i Järfälla, Stockholm, och härifrån hanteras försäljning, eftermarknad och teknisk support till kunder i hela Norden.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du bli anställd direkt hos DEUTZ Nordic AB.Övrig information
• Placeringsort: Stockholm, Järfälla
• Omfattning: Heltid, kontorstider
• Process: Intervju via Framtiden Referenstagning Intervju hos DEUTZ Beslut
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51297_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com Jobbnummer
9531904