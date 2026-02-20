Sök sommarens mest meningsfulla jobb - personlig assistent sökes
2026-02-20
Sommarvikarie - Personlig Assistent
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande sommarjobb där du gör verklig skillnad?
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande sommarvikarier inom personlig assistans till våra kunder under sommarmånaderna. Möjlighet till förlängning finns. Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Som personlig assistent arbetar du i kundens hem och på de platser där kunden vistas i sin vardag. Arbetet innebär att ge stöd efter kundens individuella behov - det kan handla om allt från praktiska göromål till personlig omvårdnad, kommunikation, aktiviteter och socialt stöd.
Arbetet utformas alltid efter kundens önskemål och du blir en viktig del i att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Personlig omvårdnad
Förflyttningar och ledsagning
Hushållssysslor
Stöd vid kommunikation
Aktivitet och social samvaro
Att följa med på fritidsaktiviteter, utflykter eller ärenden
Vi söker dig som: Är ansvarstagande, empatisk och lyhörd
Har god samarbetsförmåga och är trygg i dig själv
Kan arbeta självständigt och anpassa dig efter olika situationer
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är minst 18 år
Tidigare erfarenhet inom vård, omsorg eller personlig assistans är meriterande men inget krav - vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstid
Arbetstiderna varierar beroende på kund och kan omfatta dag, kväll, natt och helg. Vi söker sommarvikarier för juni-augusti, med möjlighet till introduktion innan sommaren.
Vi erbjuder Ett meningsfullt och viktigt arbete
Individuell introduktion hos kund
Trygg arbetsgivare och nära stöd från dina arbetsledare
Möjlighet till extra arbete även efter sommarenSå ansöker du
Välkommen med din ansökan!
Skicka CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du vill arbeta som personlig assistent. Urval sker löpande, så sök gärna redan idag.
Om oss - varför välja oss?
Vi är Storsjöbygdens Personliga Assistans AB, och hos oss är personlig assistans verkligen personlig. Det som gör oss speciella? Alla på kontoret har själva jobbat som assistenter under lång tid - vi vet hur jobbet känns på riktigt och hur viktigt det är att du får stöd och trygghet i vardagen.
Hos oss får du:
Trygghet - kollektivavtal via Fremia och Kommunal, försäkringar och pensionslösningar.
Flexibilitet - möjlighet att arbeta hos flera kunder om du vill.
Extra förmåner - som möjlighet till förmånscykel och kompetensutveckling.
Stöd och tillgänglighet - vi är alltid nära, du står aldrig ensam.
Vi har funnits sedan 2001 och bygger vår verksamhet på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Hos oss blir du en del av ett team som bryr sig - både om dig och om våra kunder.
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på Storsjöbydens personliga assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på Storsjöbydens personliga assistans följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här: Personlig assistent som yrke - en webbintroduktion - Socialstyrelsen utbildning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674), https://spaab.tidvis.se/lediga_tjanster
Öneslingan 5 (visa karta
)
832 51 HTTP://WWW.SPAAB.SE Kontakt
Personalsamordnare
Malin Håkansson malin@spaab.se 0730413391 Jobbnummer
9754437