Sök sommarens kanske roligaste jobb personlig assistent i Karlstad
2026-04-06
Nu har du chansen att få en riktigt fin och minnesvärd sommar tillsammans med en glad och positiv man med stort hjärta, bosatt i Karlstad.
Period: Maj, juni och juli
Start: Introduktion påbörjas omgående
Arbetstider:
* 08:15 - 15:30
* 15:30 - 21:15
* Heldagar (lördag & söndag): 08:15 - 21:15
Om rollen:
Som personlig assistent är du ett stöd i vardagen och bidrar till en trygg, meningsfull och glädjefylld tillvaro. Arbetet sker nära personen och präglas av respekt, lyhördhet och ett gott samarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som:
* Är trygg i dig själv och har ett gott omdöme
* Ser möjligheter istället för hinder
* Är lyhörd, ansvarstagande och varm som person
Erfarenhet från vård och omsorg är meriterande, men dina personliga egenskaper är det som väger tyngst.
Det här kan du se fram emot:
Du kan se fram emot en sommar med mycket skratt och roliga kollegor
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Ansök genom att skicka ditt CV och personliga brev till david.moller@a-assistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: david.moller@a-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RE 364". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963)
Norra Kyrkogatan 4, 65224, Karlstad (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
A-Assistans Karlstad Jobbnummer
9838326