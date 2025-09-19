Sök jobbet som ny medarbetare hos oss, på Autismgruppen.
2025-09-19
Autismgruppen har funnits i drygt 20 år. Och är en stabil verksamhet. Vi har två brukare men söker nu en ny assistent till Rasmus den här gången.
Rasmus är vuxen. Han är snäll, har autism men kan prata.Och skratta. Han är ALDRIG utåtagerande.
Han går promenad varje dag, mockar en hästbox och du ska också gilla både lite praktiskt arbete ihop med Rasmus och att chilla lite och kolla på film ihop med honom.
Vi gör alltid saker tillsammans med våra brukare. Vi står aldrig och tittar på när de gör en aktivitet. Det innebär t.ex att du mockar en hästbox och Rasmus mockar en. Du får inte vara allergisk mot djur eftersom det luktar häst i stallet även om inga hästar är inne i stallet när ni är där. Under eftermiddagen käkar ni och ser på film ihop.
Det ingår inte i din roll att sköta hans hygien. Du är hans hjälpare och kompis.
Ni gör i stort sett samma saker varje dag eftersom man är trygg med det som är förutsägbart när man har autism. Du kommer också att få tid till att laga mat, göra schema, hämta inköpt mat när inte Rasmus inte är med just dig.
Du får flera arbetskamrater som jobbat här länge. Trygga trevliga killar.
Ni åker på en del utflykter med Rasmus. Men den mesta tiden jobbar du i Äspered som ligger mitt emellan Borås och Ulricehamn.
Det här är en stressfri arbetsplats. Du får gå bredvid och lära dig hur man jobbar med Rasmus. Du får alltså gå bredvid någon annan utan att ta ansvar så länge som du känner att du behöver för att bli trygg i din roll.
Du börjar antingen kl 8 eller klockan 9. Slutar i bland 14.30 ibland kl 17.00 och ibland 19.30. Du jobbar inga helger, inga nätter. Inga sena kvällar. Däremot arbetar du röda dagar som infaller på ditt schema. Du har 5 veckors semester.
Du måste vara lite flexibel och kunna ändra ditt schema ibland om någon är sjuk eller under semestertid för att alla ska kunna ha semester.
Du ska uppskatta ett jobb utan stress. Du måste vara intresserad av att arbeta med människor. Du ska tycka om att arbeta praktiskt ihop med Rasmus.
Det här är en fantastisk arbetsplats säger alla som jobbar här! Du bör inte ha allergi mot djur.
Och du MÅSTE ha körkort och tillgång till bil för arbetsresor. Det GÅR INTE ATT TA SIG TILL ARBETSPLATSEN UTAN BIL OCH KÖRKORT!!!
Du får jättegärna vara man/kille. Men man får givetvis söka om man är kvinna också.
Bästa människan får jobbet.
Skriv ett mail och berätta om dig själv! Skicka även ett CV.
Om du verkligen vill ha jobbet så lägg ned lite möda på det personliga brevet i ansökan. Där vill jag att du berättar vem du är. Vad du gjort tidigare, dina intressen, om du har familj, var du bor osv. Du får gärna skicka med en bild på dig själ!
Hoppas just Du blir vår framtida arbetskamrat!
Du träffar dina arbetskamrater varje dag! du har tillgång till handledning varje dag av din chef eller vår pedagogiska ledare Lasse.
Eftersom vi väljer att arbeta med glädje behöver du vara en positiv människa som har lätt till skratt.
Ett plus är om du kan laga vanlig husmanskost. Men är du rätt för oss så står inget och faller med om du kan laga mat eller inte. Men du måste vara ordningsam.
Eftersom autism är ett språk- och kommunikationshandikapp kan vi bara anställa dig som talar och skriver flytande svenska. Rasmus förstår inte orden om man bryter på ett annat språk.
Det här är en fast heltidstjänst. Vi intervjuar löpande. Vi satsar på dig som gärna vill stanna här ett tag.
Lön enligt avtal. Varmt välkommen att söka!!! Ansökningarna skickar du via mail.autismkonsulten@aspereds.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: autismkonsulten@aspereds.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rasmus". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autismgruppen i Äspered AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autismgruppen I Äspered AB Kontakt
verksamhetschef
Elisabeth Råberg autismkonsulten@aspereds.se 0703056099
9518568