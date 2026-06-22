Sök jobbet där du kan växa, utvecklas och påverka din egen lön

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Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Surahammar Visa alla säljarjobb i Surahammar
2026-06-22
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Exaltera Marketing söker nu fler engagerade säljare med utgångspunkt i Surahammar. Vi letar efter dig som gillar att träffa människor, motiveras av att nå mål och vill vara en del av ett företag där utveckling står i centrum.
Hos oss får du chansen att representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du bygger erfarenhet som du kommer ha nytta av under hela din karriär.
Vad innebär rollen?
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du ute på event, marknader, festivaler och andra mötesplatser där du får möjlighet att träffa nya människor varje dag. Du hjälper kunder att hitta smarta lösningar inom energi och teknik samtidigt som du utvecklar dina färdigheter inom kommunikation och försäljning.
Med Surahammar som utgångspunkt arbetar du tillsammans med ett team som stöttar, motiverar och inspirerar varandra till framgång.
Vi erbjuder dig
Garantilön och provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Utbildning och introduktion från start
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjligheter att avancera inom företaget
En positiv arbetsmiljö med stark teamkänsla
Belöningar för dina framgångar
Vi tycker att hårt arbete ska löna sig. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra attraktiva priser
Vi kombinerar höga ambitioner med en arbetsplats där gemenskap och arbetsglädje är en självklar del av vardagen.
Vem är du?
Du behöver inte ha arbetat med försäljning tidigare. Det viktigaste är att du:
Är social och tycker om att möta nya människor
Har ett positivt driv och en vilja att utvecklas
Gillar att arbeta mot tydliga mål
Tar ansvar för dina resultat
Trivs både självständigt och tillsammans med andra
Vi ger dig de verktyg och den utbildning som krävs för att lyckas.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett företag där du får möjlighet att utvecklas, bygga erfarenhet och skapa goda resultat tillsammans med ett engagerat team?
Välkommen med din ansökan till Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Surahammar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: surahammar@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
735 33 SURAHAMMAR Jobbnummer
9973853