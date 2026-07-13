Sök ett jobb där du kan göra skillnad varje dag

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Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Ulricehamn Visa alla säljarjobb i Ulricehamn
2026-07-13
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Exaltera Marketing växer och söker nu fler säljare med utgångspunkt i Ulricehamn.
Vi letar efter dig som trivs med att möta människor, gillar nya utmaningar och vill arbeta i en miljö där du får utvecklas både personligt och professionellt. Här får du chansen att bygga värdefull erfarenhet samtidigt som du påverkar din egen inkomst.
Din vardag hos oss
Som säljare representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga möten på event, kampanjer och andra aktiviteter hjälper du kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Ingen arbetsdag är den andra lik. Du får träffa många olika människor, utveckla din kommunikationsförmåga och arbeta tillsammans med ett team som stöttar varandra hela vägen.
Du utgår från vårt kontor i Ulricehamn och får en introduktion samt kontinuerlig coachning för att ge dig bästa möjliga start.
Vi erbjuder
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Praktisk introduktion och säljutbildning
Kontinuerlig coachning och utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
Ett engagerat team med stark sammanhållning
Vi belönar engagemang
Vi uppskattar människor som ger sitt bästa. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du har möjlighet att vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi tror att du
Är social och tycker om att skapa nya kontakter
Har ett positivt driv och gillar att utvecklas
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Tar ansvar och bidrar till teamets framgång
Är nyfiken och vill lära dig nya saker
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning. Det viktigaste för oss är din inställning och din vilja att utvecklas.
Ansök idag
Om du vill arbeta på en arbetsplats där du får växa, utmanas och vara en del av ett engagerat team ser vi fram emot att höra från dig.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Ulricehamn. Vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
523 36 ULRICEHAMN Jobbnummer
10001945