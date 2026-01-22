Sök den här tjänsten om du vill arbeta natt och samtidigt göra skillnad för
Bambi Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bambi Ekonomisk Fören i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Hej
Jag är pigg och glad kille på snart 19 år som bor i Tullinge tillsammans med min familj. Eftersom jag har en CP-skada sedan födseln, epilepsi och tilläggshandikapp så har jag behov att assistans dygnet runt för att kunna leva mitt liv. Jag har redan ett gäng fantastiska assistenter vid min sida och söker nu efter ytterligare en assistent till mitt team. Förutom att gå i skolan, tycker jag om att vara hemma och hänga med min familj, spela spel, baka och att gå promenader. Ibland vill jag göra utflykter och då är mina favoritställen Tom Tits och Skansen.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Personlig assistans handlar om att ge service - att assistera mig så att jag kan leva som vilken tonåring som helst, vilket innefattar allt som ingår i mitt vardagliga liv. Mina funktionsnedsättningar gör att jag behöver hjälp med i stort sett allt; så som måltider, hygien, aktiviteter, träning, andningsgymnastik och kommunikation. Jag har slem- och andningsproblem, vilket gör att du måste vara lyhörd och observant för mina behov. På dagarna går jag i skolan och efter skolan åker jag oftast hem och hittar på roliga saker med hjälp av min assistent. En del av ditt arbete innebär att assistera mig vid motorisk träning.
Vem är du som söker?
Du ska ha hög arbetsmoral och tycka om att ha mycket att göra oavsett tid på dygnet. Jag vill att du engagerar dig i ditt arbete och ställer upp både för mig och teamet, är prestigelös och lyhörd för mina behov samt har en professionell och positiv inställning till arbetet - du är otroligt viktig i mitt liv! Jag söker någon som är social, flexibel, ansvarstagande och som jobbar med hjärtat. Jag ser gärna att du tar initiativ och att du är tydlig i din kommunikation. Jag har lyfthjälpmedel men arbetet innebär ändå fysiska moment, så det är bra om du har en god fysik.
Det är ett plus om du har någon slags vårdutbildning eller erfarenhet av inhalering, sondmatning, BPAP och/eller host- och sugmaskin, men det är inget krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av yrket personlig assistent sedan tidigare.
Tjänst: Ca 25,5 tim/vecka (Ca 63,75%) Huvudsakligen natt: kl.21.30-08.00, vill man ha ett större tjänst så finns kvällar: kl.16-21.40.
Bambi erbjuder:
Individuell lönesättning, lång introduktion, friskvårdsbidrag, handledning och kompetensutveckling för att du ska kunna växa i din roll som personlig assistent. Vi har kollektivavtal med Fremia-Kommunal.
Glöm inte att beställa utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn med funktionsnedsättning!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bambi Ekonomisk Fören
, http://bambi.se Arbetsplats
Bambi Jobbnummer
9699316