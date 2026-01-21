Sofu 2026, Västernorrlandsregemente Med Jämtlands Fältjägarkår, I 21
Har du en akademisk utbildning och vill bli Officer?
Du som har en akademisk utbildning och uppfyller nedanstående kvalifikationer kan få en anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildningen.
Du anställs som officer vid Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21 och genomför upp till 20 månaders studier med lön, Särskild Officersutbildning (SOFU). Upplägget på utbildningen varierar då det baseras på dina förkunskaper och kommande uppgifter. När du är klar med studierna inleds tjänstgöringen på I 21. Under utbildningen har du kadetts grad och efter genomförd och godkänd utbildning kan befordran ske till fänrik. Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
• Akademisk utbildning om minst 180 hp från Universitet eller högskola samt skriftligt examensarbete om minst 15 hp. Utländsk examen ska vara validerad av UHR.
• Genomförd värnplikt eller motsvarande utbildning med godkänt resultat
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Grundläggande dator- och systemkunskap
• B-körkort för manuell växellådaDina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, förändringsbenägen, stöttar där det behövs samt söker och driver arbetsuppgifter framåt. Du är stresstålig och besitter god förmåga att prioritera och samarbeta med andra. Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande Officerskarriär.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
• Genomförd gruppbefälsutbildning vid Försvarsmakten med godkänt resultat
• Erfarenhet av Försvarsmakten, gärna från den organisation du söker till, och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som Officer
• Chefs- och ledarerfarenhet från yrkeslivet
Övrigt
Anställningsformen: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Sollefteå
Individuell lönesättning
Rekryteringsprocessen innehåller bland annat prövning hos Plikt- och Prövningsverket som genomförs i Stockholm eller Malmö. Vid denna prövning genomför du olika typer av fysiska tester men även intervju med psykolog och läkare. Om du går vidare i rekryteringen kommer du att genomföra intervjuer och säkerhetsprövning vid I 21. Ytterligare fysiska tester kan komma att genomföras av den rekryterande organisationsenheten.
Information om befattningen
Stabschef, Camilla Sjölén nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Information om rekryteringsprocessen
HR-Generalist, Måns Stenberg nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O: 08-440 83
Försvarsförbundet: 08-402 40 00
SEKO: 0770-457 900
SACO: 08-613 48 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
