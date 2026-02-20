Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund söker Styrkeledare Heltid
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänsten inom Avesta, Hedemora, Fagersta och Norbergs kommuner. Organisationen omfattar f n ca 45 heltidsanställda och 100 deltidsanställda fördelade på 6 brandstationer. Inriktningen på vår verksamhet är att i första hand förebygga olyckor och bränder och därför deltar samtligpersonal i det förebyggande arbetet.
Våra medlemskommuner har en intressant risktopografi med bl.a. tung stålindustri med omfattande kemikaliehantering, gruvindustri, riksväg 66, 68, 69 och 70 samt europaväg 16, pappers- och träindustrier. Fem av industrierna är klassade som Sevesoanläggningar enligt den högre kravnivån. Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund ingår i Räddnings Region Bergslagen (RRB) och tillhörande ledningssamverkan.
Som Styrkeledare ingår du som fast medlem i ett skiftlag. Du kommer arbeta som första linjens chef och det är ditt ansvar att planera, leda och fördela arbetet både på skadeplats och vid stationstjänst.
Examinerad från MSB:s utbildning Skydd mot olyckor eller Brandman Heltid.
Examinerad från MSB:s utbildning ledningskurs Styrkeledare eller liknande äldre utbildning som ger ett räddningsledaransvar.
Innehar körkort med C, gärna CE.
Har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
God fysisk förmåga (vid nyanställning krävs exempelvis 5,6 km/h på rullbandet).
God förmåga att arbeta självständigt mot bestämda mål.
Utbildning Tillsyn A eller motsvarande är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du inte uppfyller grundkraven kommer din ansökan inte att beaktas.
Beroende av organisationens behov och din kompetens kan även driftområdesansvar eller funktionsområdesansvar vara aktuellt. I driftområdes- och funktionsområdesansvar ingår bland annat:
budgetansvar (endast driftområdesansvar)
att arbeta förbundsövergripande och att samordna, initiera, leda och fördela arbetet inom drift-/funktionsområdet
att kunna leda projekt
att i förekommande fall samverka med externa organisationer/myndigheter
att i förekommande fall samverka med externa organisationer/myndigheter i frågor kring drift-/funktionsområdet
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
