Sodexo söker en gruppledare till driften!
2025-12-29
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Som gruppledare på Sodexo är du en mångsysslare och möjliggörare. Du kommer att leda medarbetare inom driften hos vår kund i Gällivare, samt säkerställa en säker arbetsmiljö och produktivitet i ditt team. Ditt ledarskap och din känsla för hög servicenivå sprider glädje och bidrar till en bättre vardag.
Vårt uppdrag hos vår kund i Gällivare består av lokalvård, restaurangverksamhet samt andra servicetjänster.
Vad du kommer att jobba med:
• Övergripande ansvar för den dagliga driften
• Daglig planering och fördelning av arbetsuppgfiter
• Upprätthålla goda relationer med kunder och kollegor
• Kvalitetssäkra våra leveranser
• Vara ett stöd för dina kollegor i deras arbete samt själv delta i arbetet ute i driften vid behov
Vad du bidrar med:
• God servicekänsla och förmåga att bemöta olika människor
• Noggrannhet, struktur och en stark känsla för kvalitet
• Flexibilitet och stresstålighet - du trivs när tempot är högt
• Förmåga att följa instruktioner och snabbt växla mellan uppgifter
• Du är en lagspelare med positiv energi som smittar av sig
Kompetenser:
• B-körkort, krav
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet från liknande uppdrag, meriterande
• Svenska och engelska i tal och skrift
Om tjänsten
Tillsvidareanställning på 100%, dagtid.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Malin Joensuu, malin.joensuu@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 2025-11-16.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Vad vi erbjuder
Utöver en spännande tjänst och härliga kollegor erbjuder vi dig bland annat:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
