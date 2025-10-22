Södertörnsgruppen söker IT och sambandshandläggare
2025-10-22
IT/Sambandshandläggare till Södertörnsgruppen
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som IT/Sambandshandläggare ansvarar du för IT-, kommunikations och sambandsärenden vid MR-grupp sett från ett produktions- och insatsperspektiv. Exempel på arbetsuppgifter är:
• Helhetsansvar för all tele- och kommunikationsmateriel samt IT-beställningar
• Koordinera samband/IT med civila aktörer
• Administrera, vidmakthålla och utveckla larm- och passersystemet för enhetens
(Södertörnsgruppens) lokaler
• Administrera systemen exempelvis SLACK, ISHV och MOODLE
• Ansvarig kortadministratör exempelvis TEID och TAK-kort
• Utbilda personal löpande inom signalskydd
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasial examen
• God datorvana
• God förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
• Svensk medborgare
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är Lösningsorienterad, ansvarstagande och har god förmåga att självständigt driva arbetet framåt. Rollen som IT/Sambandshandläggare innebär mycket samverkan med andra, och vi värdesätter därför att du är kommunikativ och trivs med att bygga förtroendefulla relationer. Vidare behöver du vara strukturerad och kunna planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, även i situationer med många bollar i luften eller när förutsättningar förändras. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av Försvarsmakten samt dess IT/ Sambandssystem
Signalskyddsutbildning
Typ av anställning: CVAT (civilanställning)
Anställningsform: Tillsvidareanställning - Sex månaders provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Haninge
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Tjänsten kan innefatta resor (främst inom Sverige), återkommande beredskap och medverkande i övningar.
Upplysningar om befattningen
Vid frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen kontaktas rekryterande chef Björn Arkegren som nås via växeln 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO - Christer Lindberg
SEKO - Anna Löfgren
OFRO - Thomas Marcusson
OFRS - Örjan Jansson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-23. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.
Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.
Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef Södertörnsgruppen
Johan Melin johan.x.melin@mil.se 0731-505711 Jobbnummer
9568666