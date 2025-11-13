Södertörns tingsrätt söker expeditionsvakt på ett föräldravikariat
2025-11-13
Är du ordningsvakt med högt säkerhetstänk och intresse för rättsväsendet? Vill du bidra till en trygg och säker miljö för våra besökare och samtidigt arbeta nära polis och kriminalvård med säkerheten kring våra rättegångar? Då är det här tjänsten för dig!
Vår kollega går på föräldraledighet och vi söker därför en expeditionsvakt. Tjänsten är ett föräldravikariat på nio månader, mellan 7 januari och 30 september, med möjlighet till förlängning.
Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter och här arbetar drygt 250 medarbetare. Vi är en öppen och modern domstol och vår verksamhet kännetecknas av kvalitet, enhetlighet och snabb handläggning. Tingsrätten består av sex dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Den administrativa avdelningen är organiserad inom säkerhet, HR, IT, administration, registratur, arkiv och lokalvård. Vi söker nu en expeditionsvakt till säkerhetsenheten som är en del av den administrativa avdelningen. Som expeditionsvakt arbetar du tillsammans med fem andra ordningsvakter och du rapporterar till tingsrättens säkerhetschef.
Som expeditionsvakt utgör du tillsammans med övriga expeditionsvakter och säkerhetschefen tingsrättens säkerhetsenhet. Enheten ansvarar för organisationens operativa och strategiska säkerhetsarbete.
Du är som expeditionsvakt den första person som domstolens besökare möter och vet att ett gott bemötande är viktigt för att skapa en säker och trygg miljö. Din uppgift är att upprätthålla ordningen och skapa trygghet i domstolens allmänna utrymmen.
Du ansvarar för att bemanna säkerhetskontrollen och för den övergripande säkerheten i domstolens lokaler. Du arbetar också proaktivt med att identifiera riskrättegångar och planera för säkerheten kring dessa. Därutöver innefattar arbetet bemanning av receptionen, där du ger service åt tingsrättens besökare, hantering av larm och domstolsteknik samt bokning av förhandlingssalar.
Tjänstgöring mån-fre kl.08.00-17.12 enligt ett löpande schema med stängning några gånger per vecka.
För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du:
• ordningsvaktsutbildning,
• giltigt ordningsvaktsförordnande,
• väl vitsordad erfarenhet från arbete som ordningsvakt,
• vara en van datoranvändare, och
• behärska det svenska språket i tal och skrift, behärska engelska i tal.
Det är också meriterande om du har:
• erfarenhet av säkerhetsarbete på domstol,
• några års arbetslivserfarenhet inom säkerhetsarbete,
• några års arbetslivserfarenhet av administrativa, service eller teknik, eller för tjänsten relevant erfarenhet.
Dina egenskaper
För att trivas hos oss ska du ha en god förmåga att hantera stress och trivas med variation och växlingar i arbetet. Arbetet inom enheten för säkerhet är framför allt ett lagarbete som kräver mognad och självinsikt samt god samarbets-och kommunikationsförmåga. Som person är du stabil och pålitlig och tar ett stort ansvar för ditt eget och gruppens gemensamma arbete, du drar lärdom av dina erfarenheter och av feedback från omgivningen. Vidare behöver du ha ett högt säkerhetstänk och vara serviceinriktad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan senast den 4 december 2025. För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig göra följande:
Bifoga CV samt personligt brev. Ladda upp underlag som styrker att du har ett giltigt ordningsvaktsförordnande.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Tester kan komma att användas som en del av rekryteringsprocessen. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Södertörns tingsrätt eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och bakgrund.
För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt Kontakt
HR-specialist
Viktoria Engsoo viktoria.engsoo@dom.se Jobbnummer
9604093