Södertörns tingsrätt söker en eller flera domstolshandläggare
2025-08-28
Är du intresserad av rättssäkerhet samtidigt som du tycker om service och administration? Vill du dessutom arbeta i en samhällsviktig och händelserik organisation? Då kanske just du är vår nya domstolshandläggare, välkommen med din ansökan!
Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter och här arbetar cirka 250 medarbetare. Domstolen tar emot ett stort antal brottmål, tvistemål, ansökningar om äktenskapsskillnader, konkurser och domstolsärenden. År 2024 fick tingsrätten in drygt 22 684 mål och ärenden. Tingsrätten består av sex dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Vi söker nu flera domstolshandläggare till de dömande avdelningarna på Södertörns tingsrätt.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som domstolshandläggare erbjuds du varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en viktig och spännande verksamhet. Du arbetar på en av de dömande avdelningarna och ingår i ett arbetslag med andra domstolshandläggare som arbetar tätt i team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:
• Ta emot och registrera handlingar
• Besvara handläggningsfrågor
• Planera och kalla till förhandling
• Bevaka tidsfrister
• Fatta beslut om handläggningsåtgärder
• Ha kontakt med allmänhet, parter, ombud och myndigheter per telefon och e-post
• Expediera domar och beslut.
Som en del av din utveckling kommer du under din första anställningstid varva praktiska arbetsuppgifter med teoretisk utbildning.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
• Avslutad gymnasieutbildning med slutbetyg
• Erfarenhet av serviceinriktat eller administrativt arbete som är tidsmässigt närliggande och under minst 1 år
• Goda kunskaper i Office-paketet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Möjlighet att tillträda anställningen den 21 januari 2026.
Dina egenskaper
Som person har du en utpräglad känsla för service och kvalitet. Du skapar goda relationer till kollegor och bidrar med din kompetens till gruppens gemensamma arbete. Därtill är du kommunikativ och har god självinsikt.
För att trivas hos oss behöver du kunna hantera olika uppgifter, människor och situationer och ha förmåga att lösa problem. Under perioder med hög arbetsbelastning är din förmåga att prioritera och planera ditt arbete extra viktig.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vårt uppdrag är att varje dag bidra till rättstrygghet i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Hos oss arbetar du för allas rätt att få sin sak prövad i en rättssäker och opartisk domstol. Att varje dag bidra till rättstrygghet är ett av de viktigaste uppdragen i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vill du vara med i det viktiga arbetet?
Självklart betyder det mycket att du får arbeta med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter hos oss. Men för att arbetsplatsen ska vara sund och bra för alla medarbetare fokuserar vi också hela tiden på arbetsmiljön.
Som medarbetare får du bra förmåner och villkor, läs gärna mer här; Jobba hos oss - Sveriges Domstolar (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/)
Följ oss gärna på Instagram @sodertornstr och Facebook @Södertörns TingsrättSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 september 2025. För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig göra följande:
Bifoga CV samt personligt brev, där du motiverar varför du söker jobbet och vad du kan bidra med till verksamheten. Ladda upp underlag som styrker att du har en slutförd och godkänd gymnasieutbildning.
Arbetspsykologiska tester utgör en del av denna rekryteringsprocess. I bekräftelsemejlet, som skickas ut i samband med inskickad ansökan, finns en länk till testerna. Registrera din e-post och påbörja testerna genom att klicka på länken. Testerna måste genomföras innan sista ansökningsdagen för att ansökan ska räknas som fullkomlig och tas med i urvalet.
För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSN 2025-440".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt Kontakt
HR-specialist
Viktoria Engsoo viktoria.engsoo@dom.se Jobbnummer
9479620