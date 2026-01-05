Södertörns tingsrätt söker en eller flera beredningsjurister
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt i Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du snart notariemeriterad och intresserad av att bredda och fördjupa dina kunskaper i rollen som beredningsjurist? Sök till oss på Södertörns tingsrätt!
Arbetsuppgifter
Din roll som beredningsjurist är väsentligen skild från notariens. Det är en roll för dig som vill kombinera juridisk analys med ledning, samordning och pedagogiskt arbete i en viktig del av rättskedjan.
Som beredningsjurist spelar du en nyckelroll i de dömande avdelningarnas arbete och i utvecklingen av våra notarier där du bland annat ansvarar för interna utbildningsinsatser.
I rollen ingår även kvalificerat juridiskt arbete där du självständigt bland annat bereder mål, gör rättsutredningar, skriver förslag till avgöranden, avgör mål på handlingarna och leder egna sammanträden och huvudförhandlingar. Du kan även vara involverad i hanteringen av stora uppmärksammade mål och få möjlighet att göra rättsutredningar, skriva domsförslag och ta en aktiv roll i tingsrättens mediearbete.
Du kommer att arbeta tillsammans med, och vara ett stöd för, de dömande avdelningarnas domare, notarier och domstolshandläggare och bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt. Som beredningsjurist står du för kvalitet och kontinuitet i beredningsrutinerna på de dömande avdelningarna. Du fungerar som ett bollplank för notarierna och handläggarna i det löpande beredningsarbetet och du deltar med din kompetens i någon av de många arbetsgrupper som finns på domstolen, exempelvis arbetsgruppen för brottmål, ungdomsmål, familjemål eller dispositiva tvistemål.
Arbetet som beredningsjurist bjuder goda möjligheter att skaffa sig en bred och relevant erfarenhet för en vidare karriär inom rättsväsendet.
Kvalifikationer
Du som söker ska ha mycket god juridisk skicklighet. Vid tillträdet av tjänsten som beredningsjurist har du en fullgjord och godkänd notarietjänstgöring vid tingsrätt med mycket gott omdöme.
Som person är du serviceinriktad, självgående, noggrann och strukturerad. Du har lätt för att sätta dig in i juridiska frågor och kan hantera stora mängder information. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Du har även mycket god förmåga att samarbeta och att kommunicera både skriftligt och muntligt med allmänhet, kollegor och externa aktörer.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering och kan komma att använda oss av tester som en del i urvalsprocessen. För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Inför anställning genomför vi registerkontroller.
Om Södertörns tingsrätt
Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter med omkring 250 medarbetare. Vår domkrets omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Söderort inom Stockholms kommun. Vi arbetar i moderna lokaler i Flemingsberg, Huddinge, nära pendeltågsstationen.
Vill du träffa dina framtida kollegor? Läs om våra medarbetare och se intervjuerna med dem på vår hemsida: Möt våra medarbetare - Södertörns tingsrätt (https://www.domstol.se/sodertorns-tingsratt/om-tingsratten/organisation/mot-vara-medarbetare/)
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 31 januari. För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig bifoga CV och personligt brev. Tjänsten är en särskild visstidsanställning på ett år, vår förhoppning är att du kan påbörja tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSN2025/39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt Kontakt
Stf chefsrådman
Helene Karlsson helene.karlsson@dom.se Jobbnummer
9668625