Södertälje söker konsult inom Li-ion batterier - SOH & RUL (BEV)
Vi söker en konsult med stark kompetens inom Li-ion batterier för att stötta utvecklingen av en MVP för "next-life"-planering av begagnade elfordon (BEV).
Fokus ligger på att bedöma batteriers hälsotillstånd (State of Health, SOH), uppskatta återstående livslängd (Remaining Useful Life, RUL) och omsätta dessa insikter till affärsnära beslut kring kontraktslängd, prissättning, garantier och restvärde.
Teamet har redan stark kompetens inom data science, mjukvara och data engineering - därför ligger tyngdpunkten i denna roll på batteriexpertis och teknisk förståelse.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Utveckla och validera modeller för SOH och RUL tillsammans med analys- och ingenjörsteam
Tolka batteridegradering baserat på fordonsdata
Jämföra fordonsbaserade batteriuppskattningar (on-board) med externa modeller (off-board)
Analysera åldringsfaktorer såsom temperatur, SOC, laddbeteende, C-rate, belastning och körprofil
Definiera begränsningar och osäkerheter i livslängdsbedömningar
Översätta tekniska insikter till affärsbeslut (leasing, garanti, restvärde, etc.)Kravprofil för detta jobb
Måste ha:
Relevant teknisk utbildning inom batteriteknik, elektrokemi, elektroteknik, materialvetenskap eller liknande
Djup kunskap om Li-ion batterier och degraderingsmekanismer
Erfarenhet av batterilivslängdsanalys (kalender- och cykelåldrande)
God förståelse för SOH, RUL, kapacitetsförlust och prestandadegradering
Erfarenhet av att analysera batteridata från fordon, BMS eller tester
Förmåga att kritiskt granska modeller och bedöma deras relevans
Erfarenhet av samarbete med både tekniska och affärsnära team
God engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av BEV, särskilt kommersiella fordon
Erfarenhet av begagnade fordon, restvärde eller second-life batterier
Erfarenhet av att jämföra on-board och off-board batterimodeller
Grundläggande kunskaper i Python, SQL eller liknandeDina personliga egenskaper
Analytisk och pragmatisk
Förmåga att ifrågasätta och utmana på ett konstruktivt sätt
God kommunikativ förmåga - kan förklara komplex teknik på ett tydligt sätt
Förmåga att omvandla teknisk osäkerhet till konkreta affärsinsikterÖvrig information
Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa att batteriinsikter är tekniskt tillförlitliga, begripliga och direkt användbara för beslut kring begagnade elfordon.
Plats: Södertälje (100% onsite)
Uppdragsperiod: 18 maj 2026 - 17 oktober 2026
Omfattning: Heltid
Om Valora Bemanning
Valora Bemanning är ett bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård som samarbetar med verksamheter över hela Sverige. Vi erbjuder trygga uppdrag, personlig kontakt och konkurrenskraftiga villkor.Så ansöker du
Är du intresserad av uppdraget? Skicka in din ansökan eller kontakta Valora Bemanning för mer information.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: Yasmin@valorabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsult inom Li-ion batterier".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157)
151 02 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
