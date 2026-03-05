Söderköpings Kulturskola söker en drama/teaterpedagog
2026-03-05
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Kulturskolan har funnits som musikskola sedan 1949, vilket innebär att det är en av landets äldsta musikskolor. Drygt 250 elever undervisas på olika instrument, dans, drama, film och skapande verkstad. 2008 gick vi från Musikskola till Kulturskola i och med att vi då började erbjuda drama och bild och form. Sedan dess har vi utökat vår verksamhet med dans & film.
Vårt arbetslag består av 13 dedikerade pedagoger där fokus ligger på att väcka glädje och nyfikenhet kring det kreativa uttrycket. Här finns en god och hjälpsam stämning där det är nära till skratt.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en drama/teaterpedagog på 80% till Kulturskolan. Som drama/teaterpedagog ingår du i ett arbetslag med andra ämneslärare inom Kulturskolan och har nära samarbeten med både musiklärare och annan dramapedagog. Inom ämneslaget så samplanerar vi och delger material vilket skapar kvalitet i våra projekt och där det alltid finns en kollega att vända sig till. Vi har ett nära samarbete med Biblioteket Stinsen samt grundskolorna runt om i Söderköpings Kommun.
Tjänsten innehåller:
• Drama i skolan, vilket innebär projektarbete mot olika årskurser i grundskolan. Det kan till exempel vara rollspel, processdrama eller en interaktiv biblioteksvisning.
• Undervisning i drama/musik på anpassad skola år 1-9 tillsammans med en musiklärare från Kulturskolan
• Leda teatergrupper efter skoltid där du planerar och genomför lektioner samt regisserar föreställningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom drama/teaterpedagogik eller motsvarande. Du arbetar strukturerat, där mötet med människor kräver både en flexibilitet och en lyhördhet. Du känner dig lika bekväm med att leda barnen som att själv ta plats på scenen. I vår verksamhet arbetar vi mycket tillsammans i olika projekt vilket gör att vi ställer höga krav på samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du som sökande har ett tydligt ledarskap.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas innan anställning erbjuds.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 80%
Tillträde: 2026-08-10
Ansök senast: 2026-03-30
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Söderköpings Kommun Kontakt
Enhetschef Kulturskola
Johanna Hjort johanna.hjort@soderkoping.se 0121-232 04 Jobbnummer
