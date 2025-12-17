Socionomkonsulter till Cura Nord. Vi får in uppdrag i hela Sverige!
2025-12-17
På Cura Nord brinner vi för att hjälpa människor och vi får in konsultuppdrag runt om i hela Sverige. Vi kanske inte har ett uppdrag i din hemkommun just idag, men kika gärna på vår hemsida för att se dom aktuella uppdragen vi har ute just nu.
Cura Nord är ett auktoriserat bemanningsföretag med inriktning mot socionomer och deras arbetsmarknad. Vår vision är att det alltid ska finnas den bästa kompetensen i organisationer som hjälper människor.
Därför söker vi socionomkonsulter för uppdrag i hela Sverige som vill bidra med gedigen kompetens och erfarenhet för att hjälpa människor i behov.
Är du engagerad, självgående och trygg i din yrkesroll? Vi önskar alltid att komma i kontakt med nya socionomkonsulter för framtida uppdrag.
Just nu söker vi specifikt att komma i kontakt med socionomer med minst tre års erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning som vill arbeta på konsultuppdrag inom:
Barn och unga
Vi söker också, för framtida uppdrag, dig med kompetens inom:
Våld i nära relation
LSS
Biståndshandläggare SoL(äldre)
Vuxna/missbruk
Familjerätt
Barnsekreterare
Familjehem
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
1:e socialsekreterare och enhetscheferPubliceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
Du har en Socionomexamen och minst 3 års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och myndighetsutövning
Du behärskar olika system ex. Procapita, Treserva, LifeCare, Pulsen Combine
Du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift
Du som person är trygg, driven, engagerad och brinner för att hjälpa människor
Det är meriterande om du har körkort och tillgång till egen bil.
Vad kan vi ge dig?
Som konsult hos oss på Cura Nord får du ett personligt bemötande och vi vill lära känna dig för att på bästa sätt matcha uppdrag baserat på din kompetensprofil, drivkraft och geografiska preferens.
Trygga anställningsvillkor
Konkurrenskraftig lön
Friskvårds- och kompetensutvecklingsbidrag
Professionell handledning av legitimerad psykolog eller erfarna ärendehandledare
Dedikerade konsultchefer som kommer göra allt för att stötta dig i ditt liv, arbetsliv och utveckling
Ett mindre bemanningsföretag med stort hjärta och hög kvalitetsnivå
Behovet av din kompetens inom detta område är värdefull. Registrera din ansökan på vår hemsida redan idag, där kan du också se aktuella uppdrag!
I artikeln nedan kan du läsa mer om oss på Cura Nord:https://socionomkarriar.se/2023/09/19/manniskor-som-hjalper-manniskor-3/
Vid frågor ring 090- 34 00 140
Tillsammans kan vi hjälpa fler människor i behov!
Med vänlig hälsning,
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Kontakt
Konsultchef
