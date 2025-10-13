Socionomkonsult till utredningsuppdrag barn och familj
Vi söker en erfaren socionom för ett uppdrag inom utredning och myndighetsutövning med fokus på barn och familj, inklusive särskilda uppdrag kopplade till uppföljning av externa placeringar. Uppdraget startar den 3 november 2025 och pågår till och med den 27 februari 2026, med möjlighet till förlängning i upp till sex månader, med förlängning i en månad i taget.
Om uppdraget
Uppdraget innebär ett självständigt och omväxlande arbete som ställer höga krav på såväl tekniskt kunnande som god empatisk förmåga. Du kommer att arbeta i enlighet med gällande lagar, förordningar och riktlinjer, samt följa de föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som:
Har socionomexamen eller motsvarande utbildning bedömd av beställaren.
Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom myndighetsutövning för barn och unga under de senaste fem åren.
Har erfarenhet av komplexa familjeärenden, placeringar och utredningar enligt LVU.
Har god förmåga att förstå och uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.
Är personlig lämplig för rollen, med god samarbetsförmåga, ansvarskänsla och noggrannhet.
Innehar B-körkort och har möjlighet att arbeta från platsen tre till fyra dagar per vecka.
Vi erbjuder
Ett spännande och utvecklande uppdrag i en verksamhet där ditt arbete gör skillnad för barn och familjer. Du får möjlighet att arbeta självständigt med professionellt stöd, i nära samarbete med erfarna kollegor och verksamhetens ledning.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
