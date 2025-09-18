Socionomkonsult till uppdrag inom SoL äldre
Vi söker en erfaren socionomkonsult till ett uppdrag inom äldreomsorgen enligt SoL. Uppdraget gäller heltid och omfattar handläggningens alla delar - från utredning till beslut och uppföljning.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Handläggning av ärenden inom SoL äldre
Självständigt tillämpa gällande lagstiftning
Genomföra utredningar, bedömningar och uppföljningar
Bidra till trygghet och kvalitet i mötet med brukare, kollegor och samarbetspartnersKravprofil för detta jobb
Socionomexamen eller likvärdig utbildning (godkänd av Socialstyrelsen vid utländsk examen)
Utbildning i IBIC (grund)
Minst 3 års erfarenhet av handläggning inom SoL äldre
Minst 6 månaders aktuell erfarenhet under de senaste 24 månaderna
Goda kunskaper i SoL och relevant lagstiftning
God datorvana och erfarenhet av verksamhetssystem
Goda kunskaper i Officepaketet
Giltigt B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Omfattning
Heltid, 40 timmar/vecka
Start enligt överenskommelse
Placering hos kund, med möjlighet till visst distansarbete beroende på verksamhetens behov
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
