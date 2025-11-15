Socionomkonsult till uppdrag inom barn och unga
2025-11-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Vi söker en erfaren socialsekreterare för ett konsultuppdrag inom myndighetsutövning gällande barn och unga. Uppdraget innebär ett helhetsansvar i handläggningsprocessen och kräver gedigen erfarenhet, trygghet i rollen och ett genuint engagemang för barn i utsatta situationer.
Om uppdraget
Utredningsenheten ansvarar för myndighetsutövning som rör barn, ungdomar och deras familjer. Uppdraget omfattar att utreda och bevilja insatser för barn och unga i åldrarna 0-20 år samt följa upp öppenvårdsinsatser. Arbetet sker utifrån BBIC och Signs of Safety, i nära samverkan med barn, vårdnadshavare och nätverk.
Som konsult hanterar du hela handläggningsprocessen, inklusive ärenden enligt LVU, och gör professionella bedömningar av barns och ungas behov. Du får stöd av specialistsocionomer och enhetschef i handläggning och beslutsfattande, och arbetar i samverkan med andra enheter och externa aktörer för att skapa helhetslösningar för barn och familjer.Publiceringsdatum2025-11-15Kvalifikationer
Socionomexamen
Minst fem års dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga efter examen
God kunskap och självständighet i handläggningsprocessen enligt SoL och LVU
Mycket goda kunskaper i BBIC
Erfarenhet av att arbeta med Signs of Safety och en positiv inställning till att involvera barn och ungas nätverk
Vana vid att arbeta i systemen Procapita och Lifecare
God förmåga att uttrycka sig i svenska, både i tal och skrift
Omfattning och period
Omfattning: 100 procent
Period: Omgående - 28 februari 2026
Möjlighet till förlängning: Till 31 augusti 2026
Arbetstid: Vardagar, kontorstid
Plats: På plats i verksamheten, viss distansarbete i omfattning godkänns
Flexibel för uppdrag på annan ort
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
