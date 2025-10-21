Socionomkonsult till ekonomiskt bistånd
2025-10-21
Vi söker en erfaren socialsekreterare för ett kortare uppdrag på Socialförvaltningen med fokus på ekonomiskt bistånd. Uppdraget startar i november 2025 och gäller initialt en månad, med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Aktualisera, utreda och fatta beslut gällande ansökningar om ekonomiskt bistånd
Granska inkomna underlag och säkerställa rättssäkra beslut
Upprätthålla hög kvalitet i utredningsarbetet
Hantera inkomna nödansökningar i pågående eller nya ärenden
Stötta befintlig personal med din kompetens och erfarenhet
Uppdraget kräver att du snabbt kan sätta dig in i arbetet och bidra direkt när avtalet tecknas.
Kompetens och erfarenhet
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Erfarenhet av handläggning inom socialtjänst, särskilt ekonomiskt bistånd
God förmåga att fatta självständiga och rättssäkra beslut
God kommunikationsförmåga, både i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystem är meriterande
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera hög arbetsbelastning
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett gott bemötande. Du kan prioritera och fatta beslut under tidspress och fungerar som en pålitlig resurs för verksamheten.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: kontakt@novant.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skåne-ekonomisktbistånd".
