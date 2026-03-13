Socionomkonsult till biståndsenheten i Heby LSS och socialpsykiatri
2026-03-13
Sanandum söker en erfaren socionomkonsult till biståndsenheten i Heby kommun. Uppdraget omfattar myndighetsutövning inom LSS och socialpsykiatri enligt SoL.
Uppdraget är på heltid och sträcker sig från 23 mars 2026 till 18 juni 2026, med möjlighet till förlängning i upp till tre månader. Arbetet sker till minst 50 procent på plats på kontoret.
Arbetet innebär självständig handläggning av ärenden inom biståndsenheten med fokus på insatser enligt LSS samt ärenden inom socialpsykiatri.
Vanliga arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
handläggning och utredning enligt LSS
handläggning av ansökningar inom socialpsykiatri enligt SoL
bedömning av rätt till insatser, inklusive personlig assistans
dokumentation och utredningsarbete enligt IBIC
arbete i verksamhetssystemet Viva
samverkan med andra professioner och verksamheter
Uppdraget kräver att du kan arbeta självständigt och hantera myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
socionomexamen
erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS
erfarenhet av handläggning inom socialpsykiatri enligt SoL
god kunskap om relevant lagstiftning
erfarenhet av arbete i verksamhetssystem är meriterande
Vi söker dig som är strukturerad, trygg i rollen som handläggare och har god förmåga att fatta självständiga beslut.
Om Sanandum
Sanandum arbetar med bemanning inom offentlig sektor och matchar kvalificerade konsulter med uppdrag i kommuner och regioner över hela Sverige.
Hos oss får du tydlig information om uppdragets förutsättningar, personlig kontakt under hela uppdraget samt konkurrenskraftig ersättning baserad på erfarenhet.
Om Heby
Heby kommun ligger i Uppsala län och erbjuder närhet till natur, småstadsmiljö och goda pendlingsmöjligheter till större städer som Uppsala och Västerås. Området präglas av ett lugnare tempo samtidigt som samhällsservicen är väl utbyggd.Så ansöker du
Vi tillsätter en socionomkonsult till detta uppdrag. Kontakta oss för mer information eller skicka in din ansökan så berättar vi mer om uppdraget och arbetsplatsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Maila oss din intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
E-post: kontakt@sanandum.se Arbetsgivare Sanandum AB
(org.nr 559294-6163), http://www.sanandum.se
744 31 HEBY Jobbnummer
9795237