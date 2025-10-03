Socionomkonsult till Barn- och familjeenheten
2025-10-03
Socionomkonsult till Barn- och familjeenheten, Borlänge kommun
Vi söker dig som är erfaren socionom och vill ta dig an ett uppdrag inom individ- och familjeomsorgen i Borlänge. Uppdraget innebär arbete med utredning och uppföljning av barnavårdsärenden enligt SoL och LVU. Du kommer att arbeta nära barn, familjer och samverkanspartners, med fokus på hemmaplanslösningar och rättssäker dokumentation.
Om uppdraget
Start: 15 oktober 2025 eller snarast därefter
Omfattning: 100 % (minst 3 dagar/vecka på plats, resterande kan ske på distans)
Längd: 6 månader, möjlighet till förlängningPubliceringsdatum2025-10-03Kravprofil för detta jobb
Socionomexamen (inkl. BBIC-utbildning)
Minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
Erfarenhet av verksamhetssystemet Viva (senaste 2 åren)
God datorvana, Officepaketet
Körkort B
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Belastningsregister utan anmärkning
Meriterande
Mer än 10 års erfarenhet av utredningsarbete inom myndighet (barn och unga)
Utbildning i Signs of Safety
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socionom- IFO". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
781 68 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9540584