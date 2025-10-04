Socionomkonsult till barn och unga oktober-december med förlängning
Vi söker två erfarna socialsekreterare inom Barn och Unga (BoU) för ett uppdrag med start 2025-10-13 till 2026-01-31, med möjlighet till förlängning.
Uppdraget omfattar arbete på plats i kommunen, med möjlighet till viss distansarbete efter överenskommelse.
Om rollen
Som socialsekreterare kommer du att arbeta brett inom BoU utifrån verksamhetens behov. Det kan innebära roller som:
Utredande socialsekreterare
Mottagningssekreterare
BarnsekreterareKravprofil för detta jobb
Socionomexamen (betyg ska kunna uppvisas)
Minst tre års erfarenhet som socialsekreterare inom BoU
Goda kunskaper i verksamhetssystemet Lifecare
Utbildning inom Signs of Safety
Utdrag ur belastningsregistret (ska kunna uppvisas)
Drogtest kommer att genomföras i samband med uppdragets start
Praktiskt
Uppdraget startar 13 oktober 2025 och pågår till 31 januari 2026
Uppdraget kan förlängas med tre månader åt gången, dock längst till 31 december 2026
Heltid, arbete på plats med möjlighet till viss flexibilitet kring distansarbete
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
