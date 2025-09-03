Socionomkonsult sökes till uppdrag inom barn och unga
2025-09-03
Vi söker en erfaren socionomkonsult till ett uppdrag inom barn och unga.
Vi söker dig som:
Socionomexamen
Minst fem (5) års erfarenhet av handläggning enligt SoL och LVU.
Utbildning inom utredningsinstrumentet BBIC (Barns behov i centrum).
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Kunna arbeta självständigt.
Vana vid att arbeta i datorbaserade verksamhetsstöd, Combine.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: kontakt@novant.se
Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
553 02 JÖNKÖPING
