Socionomkonsult inom vuxen/missbruk sökes i Sverige
Dedicare Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-12-16
Söker du efter en seriös arbetsgivare som gör det möjligt för dig att ta uppdrag enligt dina önskemål? Vi behöver dig som har minst tre års erfarenhet som socialsekreterare inom vuxen/missbruk. Du behöver vara självgående som socialsekreterare. Arbetet sker mestadels på plats hos kunden. Du får trygga anställningsvillkor, goda förmåner och en personlig kontakt med din konsultchef som också är socionom, samtidigt som du kan fokusera på dem som behöver din hjälp. Vi har flera uppdrag i Sverige och som konsult väljer du själv var du vill arbeta och i vilken omfattning. Vi har uppdrag både på heltid och deltid. Som konsult hos Dedicare kan du välja om du vill ta längre eller kortare uppdrag samt om du vill att arbetsplatsen ska vara i närheten av ditt boende eller om du önskar resa. Vi skräddarsyr uppdraget efter dina önskemål.
Som socionomkonsult är det viktigt att du är självständig och beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person är du lyhörd, positiv och lösningsorienterad. Våra kunder förväntar sig snabbhet och effektivitet liksom goda kunskaper inom det svenska språket, såväl i tal som i skrift.
Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som varit verksamt sedan 1996 och är idag en av Nordens ledande leverantör av socionomer, psykologer, läkare, sjuksköterskor, och andra profiler inom vårdsektorn.
Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande:
• Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning, friskvårdsbidrag är en självklarhet.
• Du får en lön som är synonym med dina prestationer.
• Du får personlig och nära kontakt till din chef.
• Du får möjlighet till utveckling och därtill stöttning av din chef på vägen.
• Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens.
