Socionomkonsult - Uppdrag inom olika områden, Dalarna
2025-09-26
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
Är du en erfaren socionom som söker frihet, utveckling och meningsfulla uppdrag?
CareOn har funnits i över 20 år och vi strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen för socionomkonsulter. Tack vare vår långa erfarenhet är vi också branschledande vilket är en fördel för dig som önskar att gå ut på uppdrag som konsult. På CareOn värdesätter vi dig som yrkesperson - din kompetens, din trygghet och dina mål i arbetslivet.
CareOn söker nu efter fler drivna och engagerade socionomer till flera uppdrag på 3-5 månader i Dalarna. Vi söker därför dig med erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Barn och unga
1:e socialsekreterare BoU
SoL Äldre & Socialpsykiatri
Som socionomkonsult via oss får du möjlighet att påverka ditt arbetsliv, arbeta i uppdrag som matchar din erfarenhet och samtidigt göra konkret skillnad för individer och samhälle. Vi handplockar dig till uppdrag som passar både din kompetens och geografiska preferens. Vilket betyder att du får göra det du är bäst på - och det du vill göra.
Övergripande kompetenskrav:
Godkänd socionomexamen.
Minst 3 års yrkeserfarenhet som socionom.
Självständigt bemästra aktuell lagstiftning
Är trygg i din yrkesroll och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter
Är engagerad, lyhörd och professionell i mötet med människor
Ha god dator- och systemvana.
Kommunicera väl på svenska i tal och skrift
Sök idag och vi får chansen att berätta mer! Vi får ständigt in intressanta och spännande uppdrag för dig som har rätt bakgrund och vill ut på uppdrag. Är du intresserad av att bli en av oss, registrera dig direkt i vår kandidatbank på www.careon.se/arbeta-hos-oss/
Vi erbjuder:
Hjälp kring allt som rör boende och resor.
Stöd från din konsultchef innan och under uppdraget.
Konkurrenskraftig lön.
Kollektivavtal.
Högre semesterersättning
Pensionsavsättning - 30% från första dagen du jobbar, på allt över 50 000 kr i månadslön
Som konsult får du möjlighet till en ny flexibel tillvaro. Med din kompetens får du komma in och förstärka och göra positiv skillnad där det verkligen behövs! Se nya platser och få nya erfarenheter! CareOn har varit verksamma i mer än 20 år och är en resurs att räkna med. Vi är en trygg arbetsgivare åt dig som konsult och en kompetent leverantör till uppdragsgivaren.
Du behövs! Tillsammans gör vi skillnad, varje dag. Välkommen till oss!
Våra ledord är kompetens, kunskap och kvalitet! www.careon.se
Utbildningskrav: Socionomexamen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: hanna.tornqvist@careon.se Arbetsgivare CareOnDemand Sociala Tjänster AB
(org.nr 556993-0075) Kontakt
Avropsansvarig
Hanna Öberg Törnqvist hanna.tornqvist@careon.se 070-5791397 Jobbnummer
