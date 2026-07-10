Socionomer till Säkerhetsteam på Socialförvaltningen
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2026-07-10
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Vill du vara med och bygga framtidens säkerhetsteam för barn och familjer? Vi söker fyra socionomer som vill göra verklig skillnad – tillsammans. Hur skapar vi trygghet för barn när oron är som störst? Det är frågor som vårt nya säkerhetsteam kommer att arbeta med varje dag!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Vi är mitt i arbetet med att forma oss efter den nya socialtjänsten med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende.
Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety är ett strukturerat arbetssätt som används i familjer där oron för barnets situation är så stor att en placering utanför hemmet är eller riskerar att bli aktuell. Tillsammans med barnet, familjen och deras nätverk utformas en säkerhetsplan som skapar förutsättningar för att barnet ska vara tryggt och säkert. Utifrån teamets och nätverkets olika roller bedrivs ett nära och intensivt arbete tillsammans för att bygga hållbara förändringar för barnet och familjen.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Säkerhetsteamet är en ny satsning inom socialförvaltningen i Helsingborg. Teamets uppdrag är att arbeta med säkerhetsplanering enligt Signs of Safety och att bedriva ett intensivt förändringsarbete tillsammans med familjen och deras nätverk.
Uppdraget innebär att med olika specialistkompetenser arbeta med säkerhetsplanering och förändringsarbete i våra mest komplexa ärenden och att stötta i de delar som familjen och nätverket behöver. I arbetet finns inga färdiga lösningar utan processen arbetas fram tillsammans med familjen, nätverket och socialtjänstens kunskap om vad som behövs för att skapa hållbar trygghet och säkerhet för barnet.
Eftersom teamet är under uppbyggnad får du också en unik möjlighet att påverka uppbyggnaden av ert arbete. Tillsammans utvecklar vi teamets struktur, arbetssätt och samverkan med övriga verksamheter i förvaltningen.
Vill du läsa mer om säkerhetsplanering och få en kort beskrivning av processen, läs mer här https://intranat.helsingborg.se/sof/nyheter/nu-paborjas-rekryteringen-av-medarbetare-till-det-nya-sakerhetsteamet/
Därför ska du välja oss
Du blir en del av ett team där vi tror på prestigelöshet, gemensamt lärande och ett nära samarbete med både familjer och kollegor. Vi vet att de bästa lösningarna sällan skapas av en person ensam – de växer fram när olika kompetenser arbetar mot samma mål. Om du vill kombinera kvalificerat socialt arbete med utveckling, samverkan och ett tydligt fokus på barnets trygghet, då hoppas vi att du söker till oss.Kvalifikationer
Vi söker olika erfarenheter
Vi söker fyra personer som kompletterar varandra. För att vara den som huvudsakligen ansvarar för myndighetsutövningen behöver du vara utbildad socionom och ha minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. För den delen som av uppdraget som har en behandlande riktning är det inte krav på erfarenhet inom myndighetsutövning men du behöver vara socionomutbildad.
Vi ser gärna dessa olika kompetensprofiler:
Kanske arbetar du idag som socialsekreterare och vill fortsätta arbeta nära myndighetsutövningen, där du får fördjupa dig i säkerhetsbedömningar, riskanalyser och att arbeta nära och intensivt tillsammans med familjerna och deras nätverk.
Eller så har du erfarenhet av familjebehandling, öppenvård eller annat behandlande arbete och vill använda den kompetensen i ett uppdrag där du arbetar nära familjer, leder säkerhetsplaneringar och stärker nätverkens förmåga att skapa trygghet för barn.
Vi tror att du
Är trygg i mötet med människor och skapar tillit även i utmanande situationer. Du är nyfiken, ställer frågor som hjälper andra att hitta egna lösningar och delar gärna med dig av din kunskap. Du arbetar strukturerat, kan hantera flera processer samtidigt och trivs med att växla mellan strategiskt och praktiskt arbete. Samverkan är en naturlig del av ditt arbetssätt, och du bygger goda relationer både internt och externt. Framför allt drivs du av utveckling och vill vara med och forma nya arbetssätt där dina idéer och erfarenheter gör skillnad
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Datum för intervjuer är planerade under perioden 3 till 13 aug. Löpande urval kommer ske under annonseringstiden. Om du blir aktuell för tjänsten är det bra om du kan delta i förvaltningens utbildning inom Signs of safety/säkerhetsplanering som genomförs den 16-17 sept, 30 sept, 1 okt och 13–14 okt.
Verksamhetsområde Myndighet gör några justeringar i sin befintliga organisation som innebär att vissa delar behöver formellt beslutas i samverkan med facken innan beslut kan verkställas. Av den anledningen är rekrytering av denna tjänst avhängig att vi kan gå vidare enligt förslag till beslut.
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 4
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Miriam Kalin miriam.kalin@helsingborg.se +46729663738 Jobbnummer
10000086