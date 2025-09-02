Socionomer sökes till bemanningsuppdrag start omgående
Viraliv AB / Socialsekreterarjobb / Solna Visa alla socialsekreterarjobb i Solna
2025-09-02
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viraliv AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad socionom till bemanningsuppdrag
Är du en driven och empatisk socionom som vill göra skillnad i människors vardag? På Viraliv brinner vi för att skapa trygghet och kvalitet inom vård och omsorg - och nu söker vi dig som vill vara med på vår resa.
Om uppdraget
Vi erbjuder ett spännande bemanningsuppdrag där du får möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö och bidra med din kompetens för att stärka och stötta människor i olika livssituationer. Uppdragen varierar och kan innebära arbete inom:
Socialtjänst (barn & unga, vuxen, äldreomsorg)
Missbruks- och beroendevård
Skola och elevhälsa
Annan socialt inriktad verksamhet
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som:
Är utbildad socionom eller har motsvarande utbildning
Har erfarenhet av socialt arbete, gärna från kommunal verksamhet eller bemanning
Är självständig, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga
Har ett varmt engagemang för människor och vill bidra till ett tryggt och meningsfullt samhälle
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Flexibilitet - möjlighet att arbeta på olika uppdrag utifrån dina önskemål
Stöd från erfarna konsultchefer som själva har bakgrund inom vård och omsorg
Så här söker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till info@viraliv.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Vi jobbar alltid med individuell lönesättning där din kompetens och tidigare erfarenhet samt uppdragets karaktär är vägledande.
VIRALIV
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.
Vill du veta mer om oss eller läsa vad andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare tycker om att jobba med oss så kan du läsa mer på Bemlo:https://www.bemlo.se/companies/viraliv/
ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
171 41 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9488845