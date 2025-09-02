Socionomer sökes till ' bemanningsuppdrag start omgående

Viraliv AB / Socialsekreterarjobb / Stockholm
2025-09-02


Vi söker en engagerad socionom till bemanningsuppdrag
Är du en driven och empatisk socionom som vill göra skillnad i människors vardag? På Viraliv brinner vi för att skapa trygghet och kvalitet inom vård och omsorg - och nu söker vi dig som vill vara med på vår resa.
Om uppdraget
Vi erbjuder ett spännande bemanningsuppdrag där du får möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö och bidra med din kompetens för att stärka och stötta människor i olika livssituationer. Uppdragen varierar och kan innebära arbete inom:
Socialtjänst (barn & unga, vuxen, äldreomsorg)

Missbruks- och beroendevård

Skola och elevhälsa

Annan socialt inriktad verksamhet

Vem söker vi?
Vi letar efter dig som:
Är utbildad socionom eller har motsvarande utbildning

Har erfarenhet av socialt arbete, gärna från kommunal verksamhet eller bemanning

Är självständig, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga

Har ett varmt engagemang för människor och vill bidra till ett tryggt och meningsfullt samhälle

Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal

Konkurrenskraftig lön och förmåner

Flexibilitet - möjlighet att arbeta på olika uppdrag utifrån dina önskemål

Stöd från erfarna konsultchefer som själva har bakgrund inom vård och omsorg

Så här söker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till info@viraliv.se. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!

Vi jobbar alltid med individuell lönesättning där din kompetens och tidigare erfarenhet samt uppdragets karaktär är vägledande.
VIRALIV
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.
Vill du veta mer om oss eller läsa vad andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare tycker om att jobba med oss så kan du läsa mer på Bemlo:https://www.bemlo.se/companies/viraliv/
ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Viraliv AB (org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
114 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9488843

