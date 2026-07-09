Socionom till Vuxenhabiliteringen, Luleå
Region Norrbotten / Socialsekreterarjobb / Luleå Visa alla socialsekreterarjobb i Luleå
2026-07-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
På vår arbetsplats arbetar vi utifrån ett länsövergripande uppdrag och arbetar i tvärprofesionella team. Då vi är en specialistenhet är vi experter på att förstå och hantera funktionsnedsättningens konsekvenser i vardagen. Största delen av dem vi träffar har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar utifrån ett pedagogiskt behandlingsperspektiv där patientens behov är i fokus. Samverkan med andra verksamheter är en viktig del i arbetet. Vi arbetar även med utveckling av pedagogiska behandlingsmetoder.
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad socionom med god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift. Du har god datavana samt B-körkort. Du har även erfarenhet av att arbeta som socionom samt erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer. Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom grundläggande psykoterapi steg 1, KBT samt motiverande samtal (MI). Det är även meriterande om du har kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stort vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga, du både värderar och ser nyttan av att samarbeta med andra. Du har även en hög grad av personlig mognad som gör att du är trygg, stabil och har självinsikt. Vi ser även att du är empatisk och har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv och situationer.
Det här får du arbeta med
Som socionom arbetar du med behovsbedömning och behandlande samtal. Fokus är patientens behov kopplat till funktionsnedsättningen. Med hjälp av pedagogiska behandlingsmetoder får patienten strategier för att utveckla och stärka sina inre och yttre resurser samt genomföra ändamålsenliga förändringar. Vi arbetar exempelvis med psykoedukation, gruppverksamhet, diagnoskunskap, information om samhällets insatser samt enskilda samtal med behandlande och problemlösande innehåll. Möten sker fysiskt eller digitalt. Resor ingår till viss del i tjänsten och viss möjlighet till distansarbete finns.
Det här erbjuder vi dig
Erfarna kollegor med bred kompetens.
En kunskapssträvande arbetsplats där utvecklings och förbättringsarbete ingår.
Stöd av kollegor och utsedd mentor.
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd till dagtid måndag-fredag. Tillträde sker enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Undine Städing undine.stading@norrbotten.se Jobbnummer
9998177