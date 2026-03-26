Socionom till Tingvallagymnasiets skolsociala team
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26
Arbetsmarknads - och socialförvaltningen söker en socionom med god erfarenhet och stor kännedom om socialtjänstens arbete inom såväl myndighetsutövning som psykosocialt behandlingsarbete.Dina arbetsuppgifter
En fungerande skolgång, där eleverna lär, utvecklas och mår bra, är en viktig skyddsfaktor mot utanförskap, kriminalitet, missbruk och ohälsa. Det ökar chanserna till deltagande i yrkes- och samhällsliv, god hälsa och välbefinnande genom livet. Skolsociala team är ett sätt för skolan och socialtjänsten att arbeta tillsammans för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå målen med utbildningen, öka elevers närvaro i skolan och ge stöd för att bryta en ogynnsam utveckling. En skolsocionom identifierar och åtgärdar orsaker till skolfrånvaro. Fungerar som en länk mellan skolan och socialtjänsten, samt utformar individuella insatser för elever med problematisk frånvaro.
Det skolsociala teamet arbetar tillitsskapande. Du kommer arbeta tillsammans med övriga resurser inom både skola och socialtjänst med fokus på att stötta unga med en problematisk skolsituation och skolfrånvaro. Det kan till exempel vara stödinsatser till vårdnadshavare, att underlätta kommunikation och samarbete mellan vårdnadshavare och övriga aktörer som finns runt den enskilda individen. Du kommer även bedriva psykosocialt behandlingsarbete på Nexus som är Arbetsmarknads- och socialförvaltningens behandlingsenhet för unga och unga vuxna med skadligt bruk och beroende. Kvalifikationer
Socionomexamen med flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens område
Erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdom är meriterande.
Eftersom tjänsten i uppstartsskedet innebär det att du är med och bygger upp verksamheten från grunden. Det är en fördel om du har dokumenterad erfarenhet av att driva arbete självständigt och ta ansvar i utvecklings- eller uppbyggnadsprocesser, gärna ur ett helhetsperspektiv.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och kommunicera tydligt med både ungdomar och vårdnadshavare och professionella aktörer. Samtidigt är du stabil, strukturerad, initiativrik och flexibel, med förmågan att prioritera i en vardag med varierande arbetsuppgifter. Arbetet kräver en hög grad av självständighet, samarbetsförmåga och personlig mognad. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ. Du behåller lugnet i svåra situationer och kan hantera oro och stress hos elever, vårdnadshavare och personal
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Visstidsanställning heltid under 2 terminer. Du kommer var anställd på enheten för unga vuxna, insats och ingå i Nexus personalgrupp där du deltar på verksamhetsmöten och handledning.
Arbetet kommer främst förläggas till Tingvallagymnasiet, men även till viss del på Sundsta- Älvkullegymnasiet (SÄG).
Du kommer ingå i ett nätverk av skolsocionomer som träffas kontinuerligt.
Anställningen kan komma att förlängas men styrs av statsbidrag
Start 20260803
Slut 2027060
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, IFA Kontakt
Gunilla Gröndahl Ohlsson 054-5405169 Jobbnummer
9820410