Socionom till Öppenvården och skolsociala teamet
2026-02-23
Individ- och familjeomsorgen söker nu en trygg och kunnig socionom till teamet vid öppenvården.
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen i Nordmalings kommun består av 35 medarbetare och är sedan januari 2024 också ansvarig för verksamhet åt Bjurholms kommun. Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden (VO), Barn, unga & familj, Vuxen, Öppenvård, Stöd & Omsorg samt Ledning & stöd.
Vi arbetar för att skapa en hållbar socialtjänst som tillvaratar barns rättigheter. Vi har ett styrkebaserat förhållningssätt och strävar efter delat beslutsfattande i vårt arbete. Hos oss får du vara med och bygga framtidens socialtjänst i en mindre kommun med stora möjligheter!
Hos oss får du;
- Ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad
- En utvecklande arbetsmiljö med fokus på lärande och kvalitet
- Erfarna kollegor och goda möjligheter till kompetensutveckling
- Nära och tillgänglig arbetsledning
- Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Vi erbjuder
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; https://www.nordmaling.se/kommun/jobba-hos-oss/vara-formaner
Rollen och arbetsuppgifterna
Som socionom i öppenvården och i skolsocialt team arbetar du både självständigt och i team för att nå uppsatta mål. Arbetet grundar sig i ett styrkebaserat förhållningssätt där du strävar efter att frigöra enskilda och gruppers egna resurser. Du arbetar också aktivt för att de vi möter är så delaktiga de kan bli - utifrån respekt för enskildas integritet och självbestämmanderätt. I ditt arbete har du nära stöd av gruppledare och kollegor.
Hos oss kommer du bland annat att:
• Arbeta med behandlingsinsatser för barn, unga och familjer
• Vara en del av vårt skolsociala team i samverkan med skolan
• Samverka med olika aktörer kring barns och ungas situation
• Bidra till utveckling av våra arbetssätt och metoder
• Delta i teamarbete och metodutveckling
Öppenvården samverkar och har goda samarbeten med andra aktörer i närområdet. Inte minst med skolan där öppenvården har representanter i skolsocialt team (SST), HLT förskola och HLT skola (Hälsa, lärande, trygghet). På familjecentralen i Nordmaling är öppenvården en viktig del i verksamhetens helhet. Inom öppenvården ansvarar vi även för att hålla i föräldrautbildningen ABC (Alla Barn i Centrum) samt erbjuda råd & stödsamtal och samarbetssamtal.Publiceringsdatum2026-02-23Profil
De krav vi har för att du ska arbeta som socionom inom Öppenvården och i Skolsocialt team är att du har en socionomexamen och har tidigare erfarenhet av arbete som är av relevans för vårt verksamhetsområde.
B-körkort krävs.
Meriterade för tjänsten är:
• Utbildning i evidensbaserade behandlingsmetoder
• Erfarenhet av skolsocialt arbete
• Erfarenhet av samverkan mellan socialtjänst och skola
• Kunskap och erfarenhet av att hålla i stödgruppsverksamhet för barn
• Kunskap och erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete
• Kunskap och erfarenhet av att utföra familjeorienterade interventioner
• Kunskap och erfarenhet om styrkebaserade förhållningssätt och metoder
• Kunskap och erfarenhet av arbete med våld i nära relationer
Personliga egenskaper/förmågor som är viktiga för att klara av rollen är att;
• du har ett professionellt förhållningssätt och är trygg i din person, du kan variera ditt förhållningssätt utifrån aktuell situation och vad uppdraget kräver.
• du är självgående genom att du tar ansvar för ditt uppdrag och att arbeta målinriktat. Du gör upp en plan och arbetar strukturerat och aktivt för att komma framåt i dina processer.
• din förmåga att vara flexibel gör att du är trygg i situationer där även stor osäkerhet kan föreligga och att du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter.
• du är uthållig och förblir motiverad och arbetar på framåt, trots svårigheter eller bakslag.
• du har en god samarbetsförmåga. Du är lyhörd och tydlig och arbetar bra i samarbeta med andra människor.
• du har en pedagogisk insikt - du har god
Anställningen
Vi i öppenvården arbetar huvudsakligen måndag-fredag kl. 8.00-17.00 med möjlighet till flex. Kvällsarbete förekommer för närvarande schemalagt varannan torsdag. Schemat kan under perioder komma att anpassas utifrån klientellets behov, vilket i så fall sker i samråd med ledning.
Registerutdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister krävs inför anställning.
Om Nordmalings kommun
Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik med E4 och Botniabanan helt nära. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna!
Nordmalings kommun har cirka 7000 invånare, och 650 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda invånarna god service och livsmiljö. Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen.
Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på https://mitt.nordmaling.se/
Jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap
I kommunen finns ett kontinuerligt behov av att förstärka räddningstjänsten, varför vi ser det som positivt att även kunna arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap (förutsatt att kvalifikationer för uppdraget kan uppnås och att förutsättningar finns i ovan utannonserad tjänst).
