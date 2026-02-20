Socionom till Första linjen, familjecentralerna Ersboda, Ålidhem och Backen
Första linjen - socionom/socialsekreterare till familjecentralerna Ersboda, Ålidhem och Backen
Första linjen är ett team med 24 socialsekreterare och nio förskolepedagoger som arbetar på Umeå kommuns familjecentraler.
Vårt uppdrag är att erbjuda tidigt och lättillgängligt stöd till barn, unga och deras familjer. Verksamheten växer och utvecklas - därför söker vi nu tre socionomer/socialsekreterare.
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad för barn och familjer. Hos oss finns nu tre spännande tjänster med lite olika inriktningar, vilket ger dig möjlighet att arbeta utifrån din kompetens och ditt intresse.
En av tjänsterna har sin huvudsakliga del inom Föräldrasupporten och fokuserar på förebyggande och stödjande arbete. Viss myndighetsutövning kan ingå i den övriga delen av tjänsten. Huvudsaklig placering för den tjänsten, Föräldrasupporten, är vid Ersboda familjecentral.
De två övriga har sin placering på Backen och Ålidhem och de erbjuder båda en varierad och utvecklande roll där du kombinerar olika former av föräldrastöd med myndighetsutövning. Även stöd via Föräldrasupporten kan ingå.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som medarbetare på Första linjen arbetar du med stöd till barn, unga och deras familjer, enskilt och i grupp. Du utreder även barns behov, fattar beslut med stöd av Socialtjänstlagen och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp stödinsatser.
Samverkan är en självklar och viktig del av uppdraget. Du samarbetar med interna och externa aktörer runt barnet och familjen och representerar socialtjänsten i samverkansforum, såsom HLT (Hälsa-Lärande-Trygghet) och SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid). Tillsammans med andra professioner arbetar ni för att skapa trygga och hållbara lösningar för barn och unga.
I arbetet på Föräldrasupporten kommer du att möta föräldrar och andra anhöriga till barn och ungdomar och erbjuda ej behovsprövat stöd både individuellt och genom gruppverksamhet för olika målgrupper. Fokus ligger på att stärka relationen mellan barn, föräldrar och andra viktiga vuxna. Föräldrasupporten för inga journaler och har ingen myndighetsutövning.
Arbetet på Första linjen präglas av ett tydligt relationsskapande fokus. Genom att bygga förtroendefulla relationer med dem vi möter, bidrar du till att stärka familjers egna resurser och säkerställa att barns behov av omsorg, trygghet och utveckling tillgodoses.
Om dig
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, tar initiativ och ser individen ur ett helhetsperspektiv. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha förmåga att prioritera i en vardag som ibland är oförutsägbar. Arbetet erbjuder stor variation och goda möjligheter att påverka tillsammans med kollegor i teamet.
För uppdraget på Första linjen krävs god förmåga att bedöma rätt insats i rätt tid. Det är viktigt att Du har god kännedom om både socialtjänstens, samt andra aktörers verksamheter, för att på bästa sätt kunna vägleda de medborgare som söker stöd. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet av socialt arbete
B-körkort
Goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift
Vi ser positivt på om du har erfarenhet eller kunskap av:
Metoder och arbetssätt i stöd- och behandling med fokus barn ungdom och föräldrastöd
Risk- och skyddsfaktorer för barn och ungdom
Nätverksarbete och systemperspektiv
BBIC
Låter det spännande att arbeta på en familjecentral med stor variation i arbetsuppgifterna? Då ser vi fram emot din ansökan! Specificera gärna i din ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av.
Varmt välkommen!Övrig information
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
