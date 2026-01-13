Socionom till Barn och familjeenheten
Heby Kommun / Socialsekreterarjobb / Heby Visa alla socialsekreterarjobb i Heby
2026-01-13
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Vill du stötta barn och ungdomar i samhällsvård? Hos oss får du chansen att tillsammans med familjerna och vårdgivarna, hjälpa barn och ungdomar till goda förutsättningar för en bra uppväxt.
Rollen
- Du handlägger barn och ungdomar som av olika anledningar placerats i någon form av boende jml SoL eller LVU.
- Du följer barnets situation och utveckling och överväger hur vården ska bedrivas framåt.
- Du är spindeln i nätet kring barnen och samverkar tätt med vårdgivare, familjer, skola och andra aktörer för barnets och familjens bästa.
Det här är vi
Vi är en positiv och varm enhet som arbetar i två team. Kollegialt stöd och lärande är en självklar del av vårt arbetssätt samtidigt som vi får gott stöd av våra arbetsledare.
Arbetet genomsyras av förhållningssättet Signs of Safety och vi använder dessa metoder och material regelbundet.
Vi har ett självklart samarbete med och närhet till kolleger med andra arbetsuppgifter, så som kollegerna som arbetar med behandling i Öppenvård, och familjehemssekreterarna. Samverkan är ett nyckelord och Heby-andan är ett begrepp som innebär att vi på riktigt arbetar utifrån EN socialtjänst.
Är det här du?
- Du är utbildad socionom och har erfarenhet via arbete eller praktik, av myndighetsutövning riktad mot barn.
- Du behärskar svenska språket obehindrat i både tal som skrift.
- Du har B-körkort
- Du är självgående men arbetar gärna i lag, är strukturerad, ansvarstagande och bra på att skapa goda relationer.
- Du är intresserad av att arbeta med barn, ungdomar, deras familjer och har en nyfiken inställning till barn och ungdomars livssituation.
- Du har en tilltro till att föräldrar vill sina barns bästa och tror att föräldrar och barn har en förmåga till förändring. Du har en vilja att stötta alla i den förändringen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IFO Barn och familj Kontakt
Cecilia Andersson, enhetschef 0224-36000 Jobbnummer
9680112