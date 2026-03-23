Socionom sökes till myndighetsutövning barn & unga - | Start juni 2026
Vill du arbeta i ett meningsfullt uppdrag där du gör verklig skillnad för barn och unga?
Viraliv söker nu en erfaren socionom för uppdrag inom myndighetsutövning i Sandviken under sommaren 2026 - med god möjlighet till förlängning.
Uppdragsperiod
Start: 1 juni 2026
Slut: 31 augusti 2026
Förlängning: Möjlighet månadsvis upp till 31 december 2026
Du behöver kunna arbeta hela perioden, inklusive veckorna 29-31 (högsommaren).
Omfattning & arbetstid
Heltid (100%) - 40 tim/vecka
Arbetstid: kl. 08:00-17:00 (flexram 06:00-22:00)
1 timmes lunchrast
Övertid kan förekomma
Resor i tjänsten förekommer
Placering: Sandviken (arbete sker främst på plats)
Distansarbete: upp till 2 dagar/vecka enligt överenskommelse
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom utredningsenheten för barn och unga (0-20 år) med fokus på myndighetsutövning enligt SoL.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Handläggning och utredning av barn- och ungdomsärenden
Bedömning och beslut om insatser
Uppföljning av öppenvårdsinsatser
Samverkan med interna och externa aktörer
Arbeta enligt BBIC och Signs of Safety
Du arbetar i ett erfaret team med stöd av specialistsocionomer och enhetschef.
Vi söker dig som
Har socionomexamen
Har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
Är trygg i hela handläggningsprocessen
Har god kunskap i BBIC
Har erfarenhet av eller är positiv till Signs of Safety
Har ett starkt engagemang för barn i utsatta situationer
Därför väljer socionomer Viraliv
Vi erbjuder dig ett uppdrag med rätt förutsättningar:
Konkurrenskraftig ersättning
Boende och resor vid behov
Trygga villkor och försäkringar
Personlig konsultchef - nära dialog och stöd
Smidig onboarding och kontinuerlig uppföljning
Hos oss blir du en del av ett bolag som värdesätter kvalitet, kompetens och långsiktiga samarbeten.
Skicka din ansökan till: info@viraliv.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: Info@viraliv.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
http://viraliv.se
826 30 SÖDERHAMN
För detta jobb krävs körkort.
9815070