Socionom/socialsekreterare till IFO barn-och familj
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen / Socialsekreterarjobb / Bräcke Visa alla socialsekreterarjobb i Bräcke
2026-07-16
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I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun – lite närmare!
Individ- och familjeomsorgen består av fem olika enheter. Barn- och familj, vuxen, social omsorg och LSS, öppenvård samt familjecentralen. Arbetsplatsen är belägen i centrala Bräcke, med bara någon minuts promenad från tåg och bussförbindelser. Vi har flexibel arbetsplats och möjlighet att arbeta hemifrån om arbetet tillåter och i överenskommelse med chef.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Vill du jobba i en enhet som präglas av nöjdhet, bra balans mellan arbete och fritid, bred kompetens och där vi värnar om varandra? Då ska du söka till oss på barn- och familj! Vi ansvarar för att utreda barns behov av skydd och stöd enligt SoL och LVU, bevilja insatser enligt delegation samt följa upp beviljade insatser. Gruppen består av 6 st socialsekreterare samt en 1:e socialsekreterare tillika gruppledare.
Som socialsekreterare inom barn och familj guidar du medborgaren med fokus på tidigt stöd. Du ska ha en förmåga att balansera myndighetsutövning med relationsskapande, där du når längre genom att engagera människor i sin egen förändringsprocess. Du tror på människors vilja och kapacitet att själva ta steget mot en bättre situation. Du ser till helheten och med inställningen att skapa förutsättningar för positiv förändring.Kvalifikationer
För att kunna arbeta hos oss behöver du ha socionomexamen samt B-körkort. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och LVU.
Vi söker dig som är intresserad av att tillsammans med gruppledare och kollegor aktivt utveckla verksamhetens arbetssätt och metoder, bland annat utifrån nya socialtjänstlagen. Som person kan du med lätthet anpassa ditt arbetssätt efter typ av ärende. Vidare har du en god samarbetsförmåga och är mån om att skapa goda relationer, samt är ödmjuk och har förståelse inför andra människors livssituation. Du har en god förmåga att kunna arbeta självständigt i din handläggning och har en ansvarskänsla för den myndighetsutövning du utför.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför anställning begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Rekrytering kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdagen passerat så vänta inte med din ansökan.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-19-VoS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke Kommun
(org.nr 212000-2460)
Box 190 (visa karta
)
843 21 BRÄCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Kontakt
Verksamhetschef IFO
Maja Jemtbring maja.jemtbring@bracke.se +4669316272 Jobbnummer
10003998