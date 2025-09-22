Socionom/Socialsekreterare Barn och familj
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
Hos Hällefors kommun erbjuds du en rad attraktiva förmåner:
- Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
• Internutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling.
- Möjlighet till hjälp med att hitta boende.
- Möjlighet att växla semestertillägg mot fler semesterdagar.
- Extern handledning i grupp.
- Introduktionsprogram för nya socialsekreterare.
- Nära och tillgängligt ledarskap i det dagliga arbetet.
- Möjlighet till distansarbete.
Publiceringsdatum2025-09-22Beskrivning
Oavsett om du är ny i yrket eller en erfaren socionom, söker vi just dig! Hos oss i barn- och ungdomsgruppen i Hällefors kommun får du ett meningsfullt, varierat och utvecklande arbete där din kompetens värdesätts. Du kommer att arbeta med utredningar, bedömningar och beslut som rör barn, unga och deras familjer, samt verkställighet av insatser. Arbetet inkluderar även förebyggande och familjerättsliga uppgifter, såsom utredningar och upplysningar till tingsrätten i frågor om vårdnad, boende och umgänge, samt samarbetssamtal.
Utredningsarbetet utgår från BBIC och dokumenteras i Viva IFO. Du förväntas ta ett aktivt ansvar för både dina arbetsuppgifter och utvecklingen av verksamheten.Dina arbetsuppgifter
- Genomföra utredningar enligt SoL och LVU med barnet i centrum.
- Hantera ansökningar och anmälningar samt följa upp beviljade insatser.
- Samverka med interna och externa aktörer såsom hälso- och sjukvård, skola och familjer.
- Självständigt ansvara för hela processen i dina ärenden.
- Arbeta professionellt och kommunikativt med fokus på barnets bästa.Kvalifikationer
- Socionomexamen.
- Förmåga till reflektion och analys.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
- B-körkort.
- Du är flexibel, har god samarbetsförmåga och är uthållig i ditt arbetssätt.
Meriterande
- Erfarenhet av myndighetsutövning och utredningsarbete inom socialtjänst.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och provanställning kan bli aktuell. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och Intervjuer sker löpande. Innan anställning begär vi ett utdrag ur Polisens belastningsregister ("Utdrag för att kontrollera egna uppgifter"). Beställ det gärna inför eventuell intervju. Anmärkningar kan påverka din anställning.
Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av ett engagerat team som arbetar för att göra skillnad för barn och unga i Hällefors kommun
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "O2025/79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors kommun
(org.nr 212000-1942) Arbetsplats
Individ och familjeomsorg, Barn och unga samt vuxna Kontakt
Annica Sundin 0591-64326 Jobbnummer
9519158