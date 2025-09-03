Socionom/socialpedagog med samordningsansvar till ett mindre HVB-hem
Vision i Väst AB / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vision i Väst AB i Göteborg
Om arbetsplatsen
Vision i Väst är ett HVB-hem där verksamheten är tänkt som ett mindre, familjärt boende med få platser och tät personalgrupp. Vi erbjuder plats för pojkar mellan 13-17 år med en trygg och välfungerande struktur utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Vi arbetar intensivt med en liten ungdomsgrupp och använder oss av evidensbaserade metoder och förhållningssätt i arbetet med den enskilde.
Om DIG
Vi söker dig som är utbildad socionom/socialpedagog eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör ha minst 2-4 års erfarenhet av likvärdigt arbete med målgruppen samt vara personligt lämpad.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga.
Vision i väst strävar efter en balanserad arbetsgrupp avseende utbildningsbakgrund, erfarenhet, ålder, språk, kulturell bakgrund och kön.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som socionom/socialpedagog med samordningsansvar är du ansvarig att finnas med som stöd för personalgruppen samt skapa och upprätthålla en god struktur och miljö för de boende ungdomarna. Du ingår i en team där gemensam målsättning är att stödja och motivera ungdomarna i olika vardagsmoment för att tillgodose en fungerande vardagssituation samt en meningsfull och stimulerande fritid. Du kommer att ha ansvar över ungdomarnas hälsa, skolgång och aktiviteter samt upprätthålla veckoplaneringar. Samordningsansvaret innebär ytterligare arbetsuppgifter i form av regelbunden dokumentation utifrån BBIC, kontakt med skola och hälso- och sjukvård, kontakt med socialtjänst, samtalsstöd samt vardagligt förekommande praktiska arbetsuppgifter.
Du ska arbeta utefter verksamhetens arbetsmetoder och vara väl förtrogen med vad det innebär att arbeta behandlande med ungdomar. Vidare kommer du att arbeta utifrån genomförandeplaner, uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer.
Tjänsten
Tjänsten är på heltid och schemalagd på dagtid.
En tillsvidareanställning föregås av 6 månader provanställning.
Du behöver lämna in polisens misstanke- och belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: sofie@visionivast.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vision i Väst AB
(org.nr 556922-1285)
Melongatan 195 (visa karta
)
426 56 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9491086