Socionom/psykiatrisjuksköterska till länsenheten för ätstörningar

På länsenheten för ätstörningar arbetar ett vuxenteam och ett barn- och ungdomsteam. Hos oss arbetar socionomer, psykiatrisjuksköterskor, dietist , fysioterapeut, läkare samt medicinska sekreterare.
Vi söker nu en socionom/psykiatrisjuksköterska för ett vikariat till barn- och ungdomsteamet. Välkommen med din ansökan!
Som socionom/psykiatrisjuksköterska hos oss kommer du att arbeta både i team och enskilt i behandlingsärenden. Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av psykoterapeutisk behandling av barn och ungdomar med ätstörningar och deras familjer. Som specialist på socialt arbete förvänts du också bidra med kunskaper kring samordning, upprättande av SIP (samordnad individuell plan), samverkan med socialtjänst samt aktuell lagstiftning. Du förväntas vara en del av verksamhetens utvecklingsarbete och bidra till att skapa gott arbetsklimat.
Som socionom/psykiatrisjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• terapeutiskt arbete med barn och familjer
• bedömningar såväl planerade som akuta
• gruppverksamhet utifrån våra vårdprogram.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är engagerad och lyhörd i mötet med andra människor. Du har ett öppet och accepterande förhållningssätt, och du värdesätter samarbete och tar tillvara på andras kompetens, samtidigt som du är medveten om dina egna styrkor och utvecklingsområden. Du är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I rollen som socionom/psykiatrisjuksköterska ska du vara
• utbildad socionom, psykiatrisjuksköterska eller ha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten.
För den här tjänsten är det meriterande om du har steg 1 KBT-utbildning och erfarenhet av terapeutiskt arbete med barn, ungdomar och familjer med ätstörningar.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
