Socionom och socialpedagog till vårt nya skolsociala team
2026-02-27
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Möjlighet att vara med och bygga upp ett nytt skolsocialt team från grunden.
• Goda möjligheter till kompetensutveckling.
- Extern handledning. Möjlighet att få hjälp med boende.
- Semesterväxling.
Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
Vill du göra skillnad för våra barn och unga? Vi söker nu två medarbetare till vårt nya skolsociala team. Tjänsterna är heltid, dagtid och innebär ett nära samarbete mellan skola och socialtjänst.
Vi utgår från att en trygg och fungerande skolgång är grunden för en positiv framtid. Det skolsociala teamets uppdrag är att arbeta tidigt, förebyggande och proaktivt för att öka skolnärvaron och stärka elevers psykiska och sociala välmående.
Som en del av teamet arbetar du tvärprofessionellt tillsammans med elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Tjänsterna tillsätts parallellt men med separata anställningar inom respektive förvaltning.Dina arbetsuppgifter
Teamet arbetar gemensamt med att:
- Förebygga och minska skolfrånvaro genom tidiga och samordnade insatser.
- Ge stöd till elever och vårdnadshavare.
- Handleda skolpersonal och bidra med kompetenshöjande insatser.
- Hålla utbildningar och informationsinsatser för föräldrar och personal.
- Bygga upp teamets arbetssätt, strukturer och rutiner.
Tjänst 1 - Socionom, placering inom Socialtjänsten
Som socionom är du länken till socialtjänsten. Du arbetar med individuellt anpassade insatser för elever som riskerar skolfrånvaro. Arbetet innefattar motivationsarbete, familjesamtal samt samordning av insatser från socialtjänsten och andra aktörer. Du bidrar med ett systemiskt perspektiv och god förståelse för barns och ungas livssituation.
Tjänst 2 - Socialpedagog / Socionom / Beteendevetare, placering inom Skolan
I denna roll är du en del av skolans elevhälsa. Du arbetar nära elever och pedagoger med främjande och förebyggande insatser, identifierar tidiga tecken på skolfrånvaro och ger psykosocialt stöd. Du leder gruppverksamhet och arbetar relationsskapande på individ- och gruppnivå för att skapa en trygg skolmiljö.Kvalifikationer
Krav - Tjänst 1
- Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av socialt arbete med barn, unga och deras familjer.
- God kunskap om socialtjänstlagen och dess tillämpning.
- God kommunikativ förmåga och vana att hantera komplexa situationer.
- B-körkort.
Krav - Tjänst 2
- Examen som socialpedagog, socionom, beteendevetare eller annan likvärdig högskoleutbildning. Erfarenhet och god kunskap om arbete i skolmiljö.
- Förmåga att arbeta med grupper och bygga relationer med elever och vårdnadshavare.
- God kommunikativ förmåga och vana att hantera komplexa situationer.
- B-körkort.
Meriterande (båda tjänsterna)
- Erfarenhet av samverkan mellan olika myndigheter.Dina personliga egenskaper
Du är driven, lösningsorienterad och har en stark tilltro till samverkan. Du arbetar självständigt men trivs i team där ni tillsammans driver utvecklingen framåt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsättning sker i augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För båda tjänsterna krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister inför anställning. I din ansökan anger du vilken av de två tjänsterna du söker.
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
