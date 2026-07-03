Socionom med minst 2 års erfarenhet? Vi söker dig!
Novia Bemanning AB / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-07-03
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Har du en socionomexamen i ryggen och drivs av att göra skillnad?
Vill du ha flexibiliteten att styra över din arbetsvardag samtidigt som du får möjlighet att utvecklas genom varierande och utmanande uppdrag?
På Novia Bemanning AB växer vi kontinuerligt och söker nu dig som vill ingå i vårt nätverk av duktiga socionomer. Vi söker dig som vill vara en del av vår kandidatbank för att tillsammans med oss kunna ta oss an spännande uppdrag hos våra kunder runt om i landet.
Anmäl ditt intresse redan idag och vi kontaktar dig när ett uppdrag matchar din profil!
Om Novia Bemanning AB
På Novia Bemanning AB ser vi oss som en brygga mellan kvalificerad kompetens och verksamheter där behovet är som störst. Vi är specialiserade på att förmedla socionomer med hög yrkesstolthet till uppdrag som kräver både expertis och empati.
För oss är du som konsult den viktigaste tillgången – vi arbetar nära våra medarbetare för att säkerställa att du får uppdrag som utmanar, utvecklar och ger dig rätt förutsättningar att göra en verklig skillnad.
Välkommen till en partner som värdesätter din kompetens lika högt som du gör.
Grundkrav
För att bli aktuell i vår kandidatbank krävs att du uppfyller samtliga av följande krav:
Socionomexamen om 210 hp.
Minst två (2) års erfarenhet som socionom.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Professionellt bemötande och förmåga att arbeta självständigt.
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet från ett eller flera av följande områden:
Myndighetsutövning inom socialtjänsten, t.ex. barn och unga, ekonomiskt bistånd eller vuxen/missbruk.
Utredningsarbete enligt SoL, LVU, LVM eller LSS.
Erfarenhet av arbete inom psykiatri, kriminalvård eller HVB. Tidigare erfarenhet som konsult eller bemanningssocionom.
Vi erbjuder dig
Konkurrenskraftig lön och ersättning.
Flexibla uppdrag anpassade efter din livssituation och geografi.
En personlig konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget. -
Möjlighet att bredda din kompetens inom olika verksamhetsområden.
Snabb och smidig process – från ansökan till uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novia Bemanning AB
(org.nr 559565-3592), https://www.noviabemanning.se/
411 10 GÖTEBORG Kontakt
Vd
Anwar Al Saady anwar.al@noviabemanning.se +46762087940 Jobbnummer
9992540