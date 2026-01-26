Socionom med hjärta för barn och unga? Vi har nästa uppdrag för dig
2026-01-26
Hos Ideal Bemanning vet vi att arbetet inom barn och unga är mer än ett yrke - det är ett kall. Du som möter barn och familjer i utsatta situationer, står stadigt när det stormar och hittar hopp där andra ser hinder, förtjänar en arbetsgivare som ser dig och finns vid din sida.
Vi söker nu erfarna socionomer med minst 3 års erfarenhet som socialsekreterare inom barn och unga.
Det kan gälla både utredningsenheter, mottagning eller uppföljning enligt socialtjänstlagen (SoL) och ibland även LVU-ärenden.
Just nu finns ett begränsat antal uppdrag, och vi prioriterar kandidater med dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning.
Hos Ideal Bemanning får du:
Uppdrag som matchar din kompetens och dina värderingar
Frihet att påverka var och när du arbetar
Stöttning, coachning och kontinuerlig kontakt med din konsultchef
Tydliga villkor, konkurrenskraftig ersättning och kollektivavtal
I din roll som socionom kommer du att:
Handlägga och utreda ärenden enligt SoL och LVU inom barn och unga
Göra bedömningar, följa upp beslutade insatser och samarbeta med berörda aktörer
Bidra till rättssäkra beslut och ett tryggt stöd för barn, unga och familjer
Vi söker dig som:
Är utbildad socionom
Har minst 3 års erfarenhet av arbete inom barn och unga på socialtjänst
Är trygg, självständig och lösningsfokuserad i ditt arbetssätt
Har ett genuint engagemang för barns rättigheter och välmående
"Här känner jag mig aldrig ensam i mitt arbete. Ideal Bemanning ser hela människan, inte bara yrkesrollen." - Socionom, barn och unga
Urval sker löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan!
Maila CV och en kort presentation till info@idealbemanning.se
Tillsammans skapar vi tryggare framtider för barn och unga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: mehdi.marhri@idealbemanning.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.

Ideal BM AB
