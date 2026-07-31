Socionom med fokus på yngre barn sökes till förebyggandeteamet
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2026-07-31
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Vi arbetar med förändringar för att säkerställa att vi kan fortsätta erbjuda god hjälp och stöd till våra medborgare. Exempel på förändringar är införandet av första och andra linjens socialtjänst för att bättre kunna hantera olika typer av ärenden och ge mer skräddarsydd service. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö där ditt engagemang och din kompetens verkligen gör skillnad. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som socionom hos oss
Du kommer att få vara med att starta upp, och utveckla det förebyggande arbetet i nära samarbete med arbetsledare för teamet, övriga medarbetare från första linjens socialtjänst och medarbetare i andra förvaltningar. I ditt uppdrag ingår samverkan samt att tänka helhet utifrån ett förebyggande perspektiv på både individ- och gruppnivå. Målgruppen är barn och ungdomar 0-20 år och vi söker dig som har erfarenhet av att ha arbetat med barn i de yngre åldrarna.
Du kommer att utföra insatser på både individnivå och på gruppnivå. Insatserna sker inom första linjens socialtjänst och med utgångspunkt i vilket behov som finns varför insatserna i hög grad kommer att ske i samverkan med andra aktörer som exempelvis: hälso- och sjukvård, kultur och fritid, förskola/skola, samt polis.
Insatser på individnivå kan handla om att ha stödjande och rådgivande samtal och att lotsa familjer samt vidare inom och utanför första linjens socialtjänst. Insatser på gruppnivå kan handla om att genomföra riktade insatser på en förskola/skola, närvara på föräldramöten, vara ute på öppna förskolor, hålla i föräldrakurser, informera om socialtjänsten i olika forum och närvara ute vid särskilda evenemang.
Förebyggandeteamet och rollen är ny för förvaltningen varför innehållet i arbetsbeskrivningen kan komma att förändras över tid, utifrån att vi arbetar målsökande och behovsstyrt.Publiceringsdatum2026-07-31Profil
Som person har du ett ödmjukt och prestigelöst förhållningssätt, som innebär att du är intresserad och nyfiken. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i team och du har lätt för att samarbeta. Du har en mycket god förmåga att samarbeta med andra och att bygga och bibehålla goda relationer. Eftersom ditt uppdrag utförs mycket i samverkan med andra behöver du vara bekväm i att arbeta i det organisatoriska mellanrummet där samverkan sker utifrån våra familjers behov.
Du har ett intresse av att i samverkan vilja bidra till utvecklandet av en mer förebyggande och tillgänglig socialtjänst, detta för att möta föräldrar och barn och unga i ett tidigt skede, innan problem växt sig för stora. Du bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat, är duktig på att anpassa ditt synsätt och se möjligheter. Du är en god kommunikatör som kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift, och är duktig på att framföra ett budskap på ett pedagogiskt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Rollen är under utveckling vilket innebär att tjänsten kommer att utvecklas efterhand som metoder och arbetssätt växer fram. Du behöver därför tycka att det är inspirerande att vara i en utvecklande tjänst.
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
B-körkort
Har god kännedom om myndighetsutövning barn och unga, barns utveckling samt det sociala arbetets områden såsom våld i nära relation, psykisk ohälsa och missbruk
Erfarenhet av att ha arbetat med barn i de yngre åldrarna
Det är meriterande:
Om du har erfarenhet av myndighetsutövning barn och unga
Om du har erfarenhet av stöd- och behandlingsarbete med barn och unga
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Stöd till barn och unga | Kungsbacka kommun
Inom förvaltningen omformar vi oss och har skapat en ny enhet, Förebyggandeenheten barn och unga. Enheten består av tre grupper; förebyggandeteamet, mottagningsgrupp barn och unga och öppenvårdsgrupp barn och unga, samt en koordinatorsroll. Enheten utgör en del av första linjens socialtjänst barn och unga, och leds av två enhetschefer. Det är ett nytt arbetssätt med syftet att stötta kommunens barn och familjer på ett tidigare mer samordnat och effektivt sätt. På enheten finns ett gott kollegialt stöd och ett välkomnande klimat där vi samarbetar och hjälper varandra
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Det tar endast 20 minuter med pendeln från Göteborg och stadshuset ligger placerat i Kungsbacka, mitt emot centralstationen. Arbetstiden spenderas både i stadshuset och i våra lokaler på Nygatan 17 i centrala Kungsbacka.
Arbetet kan innebära behovsstyrd arbetstid utanför kontorstid.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 16 augusti.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka kommun Jobbnummer
10016605