Socionom med fokus på äldre till Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Stadsmission i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren och självgående socialarbetare med fokus äldre till vårt team!
Stockholm Stadsmissions mobila råd- och stödteam riktar till människor som lever i socialt och/eller ekonomiskt utanförskap. Vi erbjuder stöd till barn och vuxna som önskar en förändring av sin livssituation. Vårt team består av socialarbetare och en jurist. Äldre personer har länge sökt sig till Stockholms Stadsmissions olika verksamheter. Många lever med låg pension, begränsade sociala nätverk och komplexa hälsoproblem och vi ser att ensamhet ofta förstärks av praktiska hinder, som att inte kunna navigera stödstrukturer eller få tillgång till rätt hjälp. Många äldre som besöker våra verksamheter saknar informella nätverk eller stödpersoner och riskerar att falla mellan stolarna i komplexa system, vilket leder till att rättigheter inte tillgodoses och att insatser uteblir.
Om rollen
I rollen som ombud är din huvuduppgift att ge stöttning individuellt i syfte att äldre ska få sina sociala rättigheter tillgodosedda genom tredje part och/eller kunskap om möjliga handlingsalternativ i förhållande till gällande lagar och regler. Du kommer arbeta riktat mot personer 65 år och äldre som lever i social och/eller ekonomisk utsatthet i Stockholms län. Du kommer att stödja individen i frågor som
- Ekonomi, såsom pension och äldreförsörjningsstöd
- Frågor kopplade till digitalt utanförskap
- Tillgång till sjukvård och tandvård
- Kontakt med socialtjänsten i frågor om äldreomsorg och bostadsanpassningar
- Stöd i kontakten med olika myndigheter
Det är en ny roll inom enheten vilket innebär att du kommer vara med och utveckla rollen och arbetet. Arbetet utgår från centrala Stockholm men du kommer att arbeta mobilt på olika platser där målgruppen befinner sig, bland annat, på våra egna mötesplatser på Mariatorget, Vårberg och Hässelby. I rollen ingår det att samverka med externa aktörer och att vara med i kartläggning av vilka platser som har behov av våra insatser. Rollen kräver att du är flexibel, tar eget ansvar och har lätt för att skapa kontakt med nya människor. Du identifierar dig med Stockholms Stadsmissions värdegrund och verksamhetsidé.
Du har
- Socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av att stödja personer i kontakter med myndigheter, hälso- och sjukvård samt andra samhällsaktörer
- Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med äldre på exempelvis vård- och omsorgsboende, inom hemtjänst, dagverksamhet
- God förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska
Meriterande
- Arbetat som biståndshandläggare för äldre inom socialtjänsten
- Myndighetsutövning
Vi erbjuder
Tjänsten är placerade på Enheten Mobilt råd och stöd inom området Mötesplatser. Omfattning 100 %. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning perioden 2026-04-01 - 2028-12-31.
Vi erbjuder en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi för att göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter och vi vågar lova att du kommer se att dina insatser ger stor utväxling för de verksamheter du arbetar med.Publiceringsdatum2026-03-04Så ansöker du
I denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens kravprofil.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Stadsmission
, https://www.stadsmissionen.se/ Arbetsplats
Stockholms Stadsmission Jobbnummer
9776144